نشرة أخبار العالم .. ترحيب عراقي بالرئيس السيسي والعاهل الأردني قبل القمة الثلاثية .. فلسطين ترصد إصابات بسلالة دلتا الهندية.. والجزائر تعلن تعرضها لأزمة مائية حادة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس العراقي: علاقاتنا الراسخة بمصر والأردن رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق ومصر والأردن.

وقال صالح خلال جلسة محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: “أؤكد على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر عبر التواصل الجغرافي وتحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي”.

وأضاف: “علاقاتنا الراسخة في التاريخ مُنطلق لمستقبل واعد لشعوبنا وشبابنا؛ رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة. تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة والشراكة الاقتصادية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، اللذان يشاركان في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، أخي الملك عبد الله الثاني وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد القمة العراقية - الأردنية - المصرية".

الأردن .. محكمة أمن الدولة تؤجل قضية الفتنة

أعلنت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، انتهاء الجلسة الثالثة من محاكمة قضية الفتنة المتهم فيها، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن زيد، المبعوث الأردني السابق إلى السعودية.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، إرجاء محاكمة قضية الفتنة إلى الأربعاء المقبل.

وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن، عقدت اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة كل من باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، بتهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة الموجهة إليهما، والمعروفة بـ قضية الفتنة.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن محامي عوض الله، محمد العفيف، قوله: إن هيئة الدفاع ستطلب الإفادة الخطية في جلسة اليوم، وستطلب الشهود في الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الثانية، الثلاثاء الماضي، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية "الفتنة"، بحضور عوض الله وبن زيد، بحسب "المملكة".

وبعد انتهاء الجلسة الثانية، كان العفيف قال إن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".

وأضاف "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص"، و"المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه".

روسيا تأن من "دلتا".. قفزة قياسية في وفيات كورونا بالبلاد خلال يوم

أعلنت روسيا اليوم الأحد، قفزة قياسية بالوفيات جراء وباء كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يشير لتواصل الأزمة الوبائية بسبب سلالة كورونا المتحورة المعروفة باسم دلتا التي ظهرت في الهند لأول مرة، وهي الأشد عدوى بين كل السلالات التي ظهرت في العالم حتى الآن، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وسجلت العاصمة الروسية موسكو 144 وفاة خلال 24 ساعة، في أسوأ حصيلة منذ بدء الوباء.

كما سجلت سان بطرسبرج، ثاني المدن الروسية، حصيلة وفيات قياسية السبت بلغت 107 حالات.

وسجلت روسيا بأكملها 20538 إصابة جديدة من بين أكثر من 5.4 مليون حالة معلنة في البلاد منذ بدء الوباء.

وتوفي 599 شخصاً خلال يوم واحد من بين حصيلة إجمالية للوفيات تبلغ 133.282 حالة، وفق أرقام رسمية.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، بأن حوالي ألفي شخص ينقلون إلى المستشفيات يومياً في العاصمة جراء إصابتهم بـكوفيد – 19، وقال: “جهزنا عشرين ألف سرير بينهم 14 ألفاً تم شغلهم حالياً. إنه عدد كبير”.

وتعد روسيا من البلدان الأكثر تضرراً جراء «الوباء»، فيما تتأثر بشدة حالياً بالنسخة المتحورة «دلتا» التي تثير القلق على صعيد العالم.

وأعادت موسكو في الأسابيع الأخيرة فرض قيود على غرار إجبار بعض الموظفين على العمل مجدداً عن بعد وإجبار موظفي قطاع الخدمات على تلقي اللقاحات، وحتى استحداث بطاقة صحية لا يسمح بارتياد المطاعم من دونها.

لكن الإغلاق تام، على غرار ذاك الذي فرض في ربيع 2020، لا يزال مستبعداً في المدينة التي تعد أكثر من 12 مليون نسمة.

ولم يحصل سوى 21.2 مليون شخص من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليوناً على جرعة واحدة على الأقل، وفق أرقام رسمية.

وتعاني مع روسيا دول أخرى، حيث أعلنت أمس أستراليا إغلاق لمدة أسبوعين متأثرة بفيروس كوورنا والسلالة المتحورة دلتا الأشد خطرًا، والتي تقول عنها الصحف الدولية نقلاً عن الخبراء الدوليين في الصحة، إن السلالة أكثر خطرًا لكن لم يثبت حت الآن أنها أشد في حالات الموت أو على صعيد سرعة تدهور حالات المرضى ولكنها الأخطر في العدوى والانتقال.

الجزائر تعلن تعرضها لأزمة مائية حادة

أقرت وزارة الموارد المائية الجزائرية، اليوم الأحد، بأن الجزائر تعيش على غرار دول البحر الأبيض المتوسط، عجزًا مائيًا بسبب التغيرات المناخية.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان إن التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة "أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية لتساقط الأمطار، ما سّبب شّحا في الأمطار، وتراجعًا كبير في منسوب مياه

السدود عبر الوطن، خاصة المناطق الوسطى والغربية للبلاد مع تسجيل نسبة عجز تقدر 25 ٪ من

احتياطي السدود".

وأضاف البيان أنه “لتغطية هذا العجز المسّجل في توزيع مياه الشرب على مستوى المدن المرتبطة بنسب متفاوتة في التزود بالمياه السطحية، عملت الوزارة على إنجاز برنامج استدراكي واستعجالي لتغطية أو الحّد من العجز في المياه السطحية من خلال تعزيز قدرات إنتاج المياه الجوفية، وكذا الاستعانة بتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر”.

وأوضح البيان انه تم تحويل المياه من سد غريب نحو سد بورومي بعين الدفلي لتموين الجزائر الكبرى بـ 80 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، كما تم تحويل مياه سد بوسيابة بجيجل نحو سد بني هارون لتزويد كل من الميلية وبلارة بإجمالي إنتاج يقدر بـ 80 مليون متر مكعب سنويًا.

دولة عربية جديدة ترصد إصابات بسلالة دلتا الهندية من كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، رصد حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا "دلتا".

وحسب وكالة "معًا" الفلسطينية، قالت الكيلة إن الإصابتين وصلتا إلى فلسطين من الإمارات، مؤكدة أنه تم عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية وسحب العينات من المخالطين وحجرهم.

ودعت وزيرة الصحة المواطنين لسرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح كورونا، مضيفة أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن غالبية اللقاحات المستخدمة حاليا تحد من الإصابة بفيروس كورونا، وإن لم تمنع الإصابة به فإنها على الأقل تمنع ظهور الأعراض الخطيرة.

الحد من السفر

وحثت المواطنين على الحد من السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي لقاح كورونا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة، و82 إصابة جديدة بكورونا، و194 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.