طريقة عمل فطيرة الجبن والزيتون مع الشيف يسرى

قدم الشيف يسري وصفة " فطيرة الجبن والزيتون، خلال برنامج "تتبيلة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد.



وإليكِ طريقة عمل فطيرة الجبن والزيتون.

مقادير فطيرة الجبن والزيتون:

3\4 كيلو رقاق طرى

1\2 كيلو جبن فيتا

كوب ونف جبن شيدر

كوب ونصف جبن رومى

كوب ونصف جبن جودا



ولمعرفة تفاصيل وصفة " فطيرة ب الجبن والزيتون " شاهدى الفيديو التالي :



يذكر أن الزيتون المخلل من أفضل أنواع المخللات، كما تفضل العديد من السيدات إعداده في المنزل بطرق ووصفات مختلفة حسب رغبتها.

ويحتوي الزيتون المخلل على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم عند تناوله باعتدال.



إليكم أبرز الوصفات المختلفة والشهية لإعداد الزيتون المخلل في المنزل.

طريقة عمل الزيتون المخلل للشيف الشربيني

مقادير زيتون أسود مخلل

زيتون أسود

خل

ملح

ثوم ‏

فلفل حار

زيت عباد الشمس

عصير ليمون.



طريقة تحضير زيتون أسود مخلل:

* اخلطي الزيتون الأسود مع الملح وعصير الليمون والخل والقليل من الماء.

* أضيفي زيت عباد الشمس و الثوم دون تقشيره.

* ضعي الزيتون في البرطمان واحفظيه لمدة 20 يوما قبل الاستخدام.

وصفة أخرى:

مقادير زيتون أخضر مخلل سادة

زيتون أخضر

خل

كمون حصى

ماء

ملح

حبهان

ثوم

ورق لورا

جزر

فلفل حار

كزبرة خضراء

ليمون



طريقة تحضير زيتون أخضر مخلل سادة:

* قطعي الليمون وافرميه مع ماء وملح.

* ضعي الخليط على الزيتون الأخضر مع فلفل أخضر وثوم وحبهان وكمون وورق لورا.

* قطعي جزر مكعبات وأضيفيه على الزيتون مع كزبرة خضراء.

* ضعي كل المكونات في برطمان محكم ثم أضيفي خل وماء وملح واتركيه حتى تكتمل التسوية.

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل للست غالية:

مقادير الزيتون الأخضر

2 كيلو زيتون تفاحي

كوب ملح

كوب عصير ليمون

جزرة مبشورة

فلفل بلدي

كرفس

زيت حسب الاحتياج

قشر الليمون المعصور

لتر ماء

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طريقة تحضير الزيتون الأخضر:

1- اغسلي الزيتون بشكل جيد، ثم انقعيه 3 أيام مع تغير المياه كل ساعتين في برطمان، ثم ابدأي بوضع الجزر والزيتون، ويجب أن تقومي بشق الزيتون من الـ 4 جهات ونزلي الفلفل البلدي والكرفس وقشر الليمون وهكذا حتى يمتلئ البرطمان.



2- ضعي عصير الليمون، ثم الملح على المياه، ثم قومي بتقليبهم بشكل جيد، وضعي المياه حتى يمتلئ البرطمان، وضعي على الوش قشر الليمون والقليل من الزيت حتى يغطى الوجه جيدا.



3- ثم قومي بوضع كيس شفاف، وأغلقي البرطمان بشكل محكم حتى لا يدخل الهواء ويعفن، ثم يمكنك فتح البرطمان بعد 40 يوما.