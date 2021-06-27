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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اجتماع تحضيري بجامعة الفيوم لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين

الدكتور خالد عطا
الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة أثناء الاجتماع

عقدت جامعة الفيوم اليوم، الاجتماع التحضيري للقاء القمي السابع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وتقام المسابقة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١٢ وحتى ٢٠٢١/٧/١٥ تحت رعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة ومنسقي الأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة.

 

وأكد الدكتور خالد عطا الله، أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الطلاب المتميزين الذين يمثلون طليعة علمية وثقافية واجتماعية ونموذجا مثاليا للطالب الجامعي، كما تهدف أيضا إلى تنمية الوعي الثقافي وتوطيد أواصر الصداقة وروح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الطلاب.

 

وأضاف عطا الله، أن هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في الطلاب المشاركين في المسابقة، حيث أنه يجب أن يمتلك مهارات الاتصال الجيد والعرض الفعال ولا يحق للطالب الاشتراك إذا سبق له الاشتراك من قبل في نفس المسابقة أو حصل على اللقب على مستوى الجامعات المصرية في الأعوام السابقة.

 

وأشار الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، إلي أن تقييم الطلاب المتسابقين سيتم على مستويين: أولهما المستوى التمهيدي الذي سيتم من خلال لجنتين اللجنة الأولى (لجنة العرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام و إدارة الحوار والأنشطة الطلابية والتفوق العلمي والإسهامات الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية) واللجنه الثانية (يتم تقييم الطالب في الثقافة العامة واللغة الأجنبية التي يجيدها)، أما في المستوى النهائي فسيتم التقييم المشاركين على إجمالي الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المستوى التمهيدي والنهائي.

رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح تطوير نادي أعضاء هيئة تدريس بنها

 

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