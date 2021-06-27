السيسي: نعيد التأكيد على موقفنا القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريا

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفاد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على موقف مصر القاضى بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريا.

وقال السفير شيه شياو يان، المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، في مقال له ينشر له اليوم، الأحد، بالتعاون مع صحيفة الشعب الصينية، إن الجولة الجديدة من محادثات السلام بشأن سوريا، والتي تجري حاليا في جنيف بسويسرا، تحت عباءة الأمم المتحدة، تعتبر بمثابة عودة إلى عام 2011.



ووصف المبعوث الصيني ما يسمى "الربيع العربي" بأنه لم يكن ربيعا مزدهرا في سوريا، وإنما شتاءً قاسيا طويلا، حيث شهدت سوريا على مدار ست سنوات ماضية حربا لا نهاية لها، حصدت أرواح الآلاف من الناس وشردت مئات الملايين من اللاجئين وانتشر الفقر، كما ضربت الحرب النمو الاقتصادي والاجتماعي والحضارة السورية، مشيرا إلى أن الفوضى أدت إلى نمو الارهاب الذي لا يهدد سوريا فقط، وإنما يشكل تهديدا خطيرا على السلام في المنطقة والعالم أجمع.



وأضاف المبعوث الصيني : "يبين الوضع في سوريا مرة أخرى أن الحرب ليست هي الحل وأن القوة لن تجلب السلام".



وأوضح المبعوث الصيني الخاص في سوريا، أن رغبة الشعوب تتزايد بشكل كبير في تحقيق السلام مع اتساع دائرة العنف والفوضى وانعدام الأمن.