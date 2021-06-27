عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هشام عزمي: جائزة المبدع الصغير تكشف أن مصر لن تنضب من المواهب

جائزة الدولة للمبدع
جائزة الدولة للمبدع الصغير

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنّ جائزة الدولة للمبدع الصغير كانت مقترحا تقدمت به وزارة الثقافة للحكومة، وحصلت على الموافقات اللازمة بداية من أغسطس عام 2020، انتهاءً بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الجائزة في أكتوبر الماضي.

 

وأضاف عزمي، خلال كلمته في فعاليات إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية انتصار السيسي، أنّه خلال 4 أشهر دخل أطفال مصر في منافسة قوية وشريفة، وتباروا في إظهار قدراتهم في مجال الجائزة بفروعها قصة ومسرحا، شعرا ورسما، غناءً وعزفا، وابتكارا وتطبيقا.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أنّ أمانة الجائزة تلقت خلال فترة التقدم أكثر من 4300 عمل إبداعي من كل أنحاء الجمهورية، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنّ هذا البلد لن ينضب من المواهب ولن يعدم من القدرة والإبداع.

وأوضح الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أنّ الحضور المتميز من أبناء مصر بمحافظات الصعيد ومشاركة بنات مصر بكثافة في كل الفروع، من الأمور المميزة، كما تعد دليل وبرهان على تميزهم وإبداعهم.

وأشار هشام عزمي، إلى أنّ اليوم سيشهد إعلان مبدع صغير واحد في كل فرع من فروع الجائزة، مشددًا على أنّ كل من شارك في هذه المسابقة فائز،ة ويكفيهم فخرا أنّهم شاركوا في هذه السن المبكرة في منافسات تحمل اسم مصر، كما تقدّم بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة، على دعمها اللامحدود ومتابعتها الدائمة منذ أن كانت هذه الجائزة حلما وحتى أضحت واقعا ملحوظا.

ومن جانبه أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين فى جائزة الدولة للمبدع الصغير، خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث فاز بالمسابقة 16 طفلاً، بينهم أطفال من دار أيتام، وسوف يتزايد الاهتمام بتلك الجائزة وإضافة فروع أخرى لها في المستقبل القريب، وذلك تحت رعاية انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية.

الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغير وزارة الثقافة للحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي

ترشيحاتنا

بعد مهمة استمرت 20 عاما .. هولندا تسحب قواتها من أفغانستان

التعليم ترصد حالات غش بالموبايل والمذكرات في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر

أبرز تصريحات هيثم الحاج عن الدورة 52 لمعرض الكتاب

لمنع الزحام وتجنب كورونا.. الداخلية تطلق خدمات جماهيرية للمواطنين عبر الإنترنت| شاهد

أصغر أم في بريطانيا.. فتاة تحمل في الـ 10 من عمرها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

بعد أزمة فتاة الفستان.. 5 محظورات على الطلاب تجنبها عند دخول الجامعات

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

مستشار الرئيس: استخدام المسكنات بلا مبرر يضرأجهزة الجسم| فيديو

الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ