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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

٣ أيام أسبوعيا.. الجنايات: استبدال تدابير الإقامة في المنزل للسياسي حازم حسني

مطرقة
مطرقة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استبدال التدابير الاحترازية للسياسي  حازم حسني من أسبوع لـ ٣ أيام في الأسبوع على ذمة القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة عليا.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت استمرار التدابير الاحترازية المفروضة على حازم حسني بعدم الخروج من منزله، في القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة.

 

واتهمت النيابة حازم حسني ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

حازم حسني مجمع محاكم طرة نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية إذاعة أخبار وبيانات كاذبة

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