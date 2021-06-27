عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عداد كورونا.. 4 ملايين قتيل و181 مليون مصابًا بالعالم

انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا

يواصل  وباء كورونا تفشيه حول العالم حاصدًا المزيد من الأرواح، بعدما اقترب عدد قتلى الوباء من رقم الـــ4 ملايين قتيل، وتجاوز عدد المصابين رقمًا ضخمًا مقتربًا أكثر من حاجز الـ 200 مليون، وفق ما ذكرت صحف دولية.

  تجاوز إجمالي الوفيات العالمية جراء الوباء 3,934,647 ملايين  حالة وفاة، وأظهرت بيانات وورلد ميتير أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم  بلغ 181,636,058  مليون ، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.89 مليار جرعة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبيرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و 897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

روسيا تأن من "دلتا".. قفزة قياسية في وفيات كورونا بالبلاد خلال يوم

صحة البرلمان: الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر ستبدأ أول سبتمبر

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا.

 

 ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


 وفي التفاصيل عن الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء جراء الوفيات ثم الإصابات ، تتصدرها الولايات المتحدةبـ 604 آلاف وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة، فالبرازيل بنحو 513 ألف حالة وفاة، و18.4 مليون إصابة، والهند 395 ألف حالة وفاة، و30.2 مليون إصابة و المكسيك232.5 ألف وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة، و بيرو أكثر من 191 ألف حالة وفاة، ومليونان و43 ألف إصابة،  وروسيا: 132683 حالة وفاة، و5 ملايين و430753 إصابة، أما بريطانيا فأكثر من 128 ألف حالة وفاة، و5 ملايين و367 ألف إصابة، وإيطاليا 127 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.2 مليون إصابة، و فرنسا 111 ألف حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة، وأخيرًا كولومبيا بـ 104 آلاف حالة وفاة، و4.1 مليون إصابة.

وباء كورونا تفشيه حول العالم الأرواح عدد قتلى الوباء اللقاحات 2 89 مليار جرعة الولايات المتحدة الهند البرازيل

موضوعات متعلقة

السيسي يصل إلى العراق في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاماً.. وتأكيد للقاهرة: مجلس الأمن آخر الحلول السياسية بشأن سد النهضة.. وعلاقة وزير الصحة تسبب فضيحة بريطانية.. الأبرز بصحف السعودية

بساط الريح وثور مجنح.. قصة جدارية ظهرت خلف الرئيس السيسي والعاهل الأردني في العراق

الأردن .. محكمة أمن الدولة تؤجل قضية الفتنة

روسيا تأن من "دلتا".. قفزة قياسية في وفيات كورونا بالبلاد خلال يوم

بيان عاجل لـ سكك حديد الجزائر بعد توقف حركة بعض القطارات

قبل القمة الثلاثية مع مصر.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل العاهل الأردني

ليبيا.. قفزة جديدة في إصابات كورونا خلال يوم.. ولا وفيات

دولة عربية جديدة ترصد إصابات بسلالة دلتا الهندية من كورونا

ترشيحاتنا

بعد مهمة استمرت 20 عاما .. هولندا تسحب قواتها من أفغانستان

التعليم ترصد حالات غش بالموبايل والمذكرات في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر

أبرز تصريحات هيثم الحاج عن الدورة 52 لمعرض الكتاب

لمنع الزحام وتجنب كورونا.. الداخلية تطلق خدمات جماهيرية للمواطنين عبر الإنترنت| شاهد

أصغر أم في بريطانيا.. فتاة تحمل في الـ 10 من عمرها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

بعد أزمة فتاة الفستان.. 5 محظورات على الطلاب تجنبها عند دخول الجامعات

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

مستشار الرئيس: استخدام المسكنات بلا مبرر يضرأجهزة الجسم| فيديو

الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ