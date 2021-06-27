عداد كورونا.. 4 ملايين قتيل و181 مليون مصابًا بالعالم

يواصل وباء كورونا تفشيه حول العالم حاصدًا المزيد من الأرواح، بعدما اقترب عدد قتلى الوباء من رقم الـــ4 ملايين قتيل، وتجاوز عدد المصابين رقمًا ضخمًا مقتربًا أكثر من حاجز الـ 200 مليون، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تجاوز إجمالي الوفيات العالمية جراء الوباء 3,934,647 ملايين حالة وفاة، وأظهرت بيانات وورلد ميتير أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 181,636,058 مليون ، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.89 مليار جرعة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبيرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و 897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وفي التفاصيل عن الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء جراء الوفيات ثم الإصابات ، تتصدرها الولايات المتحدةبـ 604 آلاف وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة، فالبرازيل بنحو 513 ألف حالة وفاة، و18.4 مليون إصابة، والهند 395 ألف حالة وفاة، و30.2 مليون إصابة و المكسيك232.5 ألف وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة، و بيرو أكثر من 191 ألف حالة وفاة، ومليونان و43 ألف إصابة، وروسيا: 132683 حالة وفاة، و5 ملايين و430753 إصابة، أما بريطانيا فأكثر من 128 ألف حالة وفاة، و5 ملايين و367 ألف إصابة، وإيطاليا 127 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.2 مليون إصابة، و فرنسا 111 ألف حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة، وأخيرًا كولومبيا بـ 104 آلاف حالة وفاة، و4.1 مليون إصابة.