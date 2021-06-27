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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 772 حكما وضبط 510 مخالفات مرورية و 20 قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الأحد، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وجميع المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان مدير الأمن. 

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (5) متهمين وبحوزتهم (5) أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن (  750 ) جرام و (100) جرام حشيش  . 

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 772 حكمًا، كما تم ضبط 148 حكم حبس جزئيا، و 28 حكم حبس مستأنفا، و 390 أحكام غرامات، و 203 أحكام المخالفات، علاوة على ضبط 3 حالات جنايات.

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية، فتم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا للمخالفات البلدية، علاوة على ضبط 2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، فضلاً عن ضبط 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية .

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فقد تم ضبط 510 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 81 مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 120 مخالفات غرامة ونش، وكذا سحب تراخيص لـ 84 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 107 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 110 مخالفات متنوعة. 

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز أسوان وهو ما أسفر عن ضبط ( 3 ) حالات إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو" .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 ويأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص. 

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان

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