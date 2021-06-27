عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات و الفواكه في الأسواق اليوم ..فيديو

صدى البلد

رصد موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات و الفواكه في الأسواق اليوم.

 

وتتمثل أسعار الخضروات  تتمثل في الطماطم 10 جنيهات للثلاثة كيلو و فلفل الالوان ب 10 جنيهات للكيلو و الفاصوليا 8 جنيهات للكيلو و الفلفل الرومي 7 جنيهات للكيلو و الكوسه 5 جنيهات للكيلو و الخيار 6 جنيهات للكيلو و الباميه 15 جنيها للكيلو و الملوخيه 5 جنيهات و الليمون يتراوح بين 10 و 12 جنيها للكيلو.


وأسعار الفواكه الصيفية تتمثل في المانجا الأسواني 20 جنيها للكيلو و المانجا العويسي 25 جنيها للكيلو و الشهد 5 جنيهات و العنب يتراوح بين 10 و 12 جنيها للكيلو و تين المنيا 15 جنيها للكيلو و الخوخ 15 جنيها و المشمش 20 جنيها للكيلو و الكنتالوب 5 جنيهات و الموز  يتراوح بين 10 و 12 جنيها.

 

وأشار البائعون إلى حركة الركود في الأسواق كما أن الأسعار في المتوسط.

 

 

اسعار الخضروات الاسواق الفواكه اسعار الخضروات اسعار الفواكة

ترشيحاتنا

بعد مهمة استمرت 20 عاما .. هولندا تسحب قواتها من أفغانستان

التعليم ترصد حالات غش بالموبايل والمذكرات في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور محمد المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر

أبرز تصريحات هيثم الحاج عن الدورة 52 لمعرض الكتاب

لمنع الزحام وتجنب كورونا.. الداخلية تطلق خدمات جماهيرية للمواطنين عبر الإنترنت| شاهد

أصغر أم في بريطانيا.. فتاة تحمل في سن العاشرة من عمرها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

بعد أزمة فتاة الفستان.. 5 محظورات على الطلاب تجنبها عند دخول الجامعات

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

مستشار الرئيس: استخدام المسكنات بلا مبرر يضرأجهزة الجسم| فيديو

الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

قصة حب بين امرأة طويلة وقزم تكسر الرقم القياسي لموسوعة جينيس.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ