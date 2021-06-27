أسعار الخضروات و الفواكه في الأسواق اليوم ..فيديو

رصد موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات و الفواكه في الأسواق اليوم.

وتتمثل أسعار الخضروات تتمثل في الطماطم 10 جنيهات للثلاثة كيلو و فلفل الالوان ب 10 جنيهات للكيلو و الفاصوليا 8 جنيهات للكيلو و الفلفل الرومي 7 جنيهات للكيلو و الكوسه 5 جنيهات للكيلو و الخيار 6 جنيهات للكيلو و الباميه 15 جنيها للكيلو و الملوخيه 5 جنيهات و الليمون يتراوح بين 10 و 12 جنيها للكيلو.



وأسعار الفواكه الصيفية تتمثل في المانجا الأسواني 20 جنيها للكيلو و المانجا العويسي 25 جنيها للكيلو و الشهد 5 جنيهات و العنب يتراوح بين 10 و 12 جنيها للكيلو و تين المنيا 15 جنيها للكيلو و الخوخ 15 جنيها و المشمش 20 جنيها للكيلو و الكنتالوب 5 جنيهات و الموز يتراوح بين 10 و 12 جنيها.

وأشار البائعون إلى حركة الركود في الأسواق كما أن الأسعار في المتوسط.