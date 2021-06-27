وزيرة الثقافة: سنوفر الرعاية الكاملة للفائزين من المبدعين الصغار .. شاهد

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها بمشاركة ذوي الهمم وأبناء دور الرعاية في جائزة المبدع الصغير، مشددة على أن الأعمال المقدمة خضعت للتحكيم من خلال لجان متخصصة، ووفقًا لمعايير دقيقة تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها.

وتقدمت «عبدالدايم»، خلال فعاليات إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بخالص الشكر والتقدير للجنة العليا الخاصة بالجائزة، مشيرةً إلى أن الوزارة ستوفر الرعاية الكاملة للفائزين من المبدعين الصغار من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة التابعة للوزارة.

وأعلنت «عبدالدايم»، عن تنظيم الدورة الثانية لجائزة الدولة للمبدع الصغير في شهر سبتمبر المقبل في الفروع الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، متقدمة بخالص التهنئة للفائزين في هذه النسخة: «التاريخ سيذكر لهم بأنهم أول من فازوا بهذه الجائزة، وأتقدم بالتحية لأولياء الأمور على رعايتهم لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة التي مكنتهم من الوصول لهذا المستوى المتميز من الإبداع».

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