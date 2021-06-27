لمنع الزحام وتجنب كورونا.. الداخلية تطلق خدمات جماهيرية للمواطنين عبر الإنترنت| شاهد

عرض برنامج "صباح الورد" عبر فضائية "تن"، خبرا أفاد أن الداخلية تطلق خدمات جماهيرية للمواطنين عبر الإنترنت.

وفي إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة، تقدم وزارة الداخلية خدمات للمواطنين عَبر موقعها الرسمى وتطبيقها الإلكترونى.

ووفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

ويتيح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.