عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

صدى البلد

 

الأمان عنصر أساسي في الدنيا كلها سواء كان في السكن والإقامة أو العلاج والصناعة أو البيزنس والإدارة والأكيد طبعاً وبلا شك في العلاقات الإنسانية سواء كانت صداقة أو حب.                                                        

علشان كده لازم نفهم إن العلاقة بين أي اثنين مش فسح وهدايا ومصاريف وخروج ولا هو كلام ووعود، العلاقة بين أي اثنين مبنيه على عنصر مهم وأساسي اسمه الأمان لأنه معامل بيضبط معادلة العلاقة ويخلي فيها ثبات، بيخلي الإنسان يطمن ويرتاح ويآمن ويكمل ومن غيره العلاقة تنهار من الأساس.                                                                            

الأمان عمره ما كان مجرد كلام، الأمان حاجة على قد ماهي كبيرة وعظيمة لكنها كمان بسيطة، فكرة إنك تبقى عارف ومتأكد إن فيه شخص في حياتك هيفضل موجود على طول وعمره ما هيخذلك ولا هيبيعك لأي سبب من الأسباب، إنه جنبك ووقت ما تحتاجه ها تلاقيه وها تتسند عليه، إنه الحماية والأمان، إنه شريك بيدعمك في كل خطوة وشايف إن جزء من وظيفته إنه يساعدك ويدفعك لقدام مش يشدك لورا.                                            

لما بتكون علاقتك متينه مع شريك حياتك بتكون واثق ومتأكد إن علاقتكم مش على كف عفريت ممكن تنتهي في أي وقت وده بيخليك وقت ما تختلف معاه تقدر تتكلم وأنت متأكد إنه مش هيفهمك غلط وإن مهما وصل الخلاف بينكم مش هيجرحك بكلامه لأن ده مجرد خلاف وهيروح لحاله مش هيأثر على علاقتكم ببعض.                                                                      
 
أمانك إنك ما تخافش وأنت بتقول اللي جواك لأن الطرف الثاني دايماً بيكون حسك وفهمك من نظرة عين أو من لمسة إيد، إحساس بيوصلك بسهوله لو كانت مشاعره حقيقية لاهي كذب ولا خداع ولا هى مجرد نزوة من النزوات.      

الأمان أحساس محتاجة الراجل والست مش محصور على إنسان محدد ولا نوع بعينه، الإنسان بطبعه ربنا خلقه محتاج يحس بالأمان علشان يستقر ويفضل في نفس المكان، محتاج يأمن ويآمن علشان يقدر يعيش حياة ويبنيها، مافيش حد بيكمل في حاجة مشكوك فيها أو حاجة خايف منها.                            

أحساس القلق بيهد كل شيء زيه زي الخوف فالمفروض والطبيعي إن كل طرف يحسس الطرف الثاني بالأمان وإنه ماسك أيده وعمره ما هيسيبه وإنه دايماً هيكون جنيه في الحلوة والمرة وإن مهما الدنيا اتغيرت عليه هو عمره ما هيتغير عليه.                                                                        

الأمان هو الصمام اللي بينجح العلاقة وبيخليك تكمل فيها واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.

ترشيحاتنا

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ