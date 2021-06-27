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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

صدى البلد

 

الأمان عنصر أساسي في الدنيا كلها سواء كان في السكن والإقامة أو العلاج والصناعة أو البيزنس والإدارة والأكيد طبعاً وبلا شك في العلاقات الإنسانية سواء كانت صداقة أو حب.                                                        

علشان كده لازم نفهم إن العلاقة بين أي اثنين مش فسح وهدايا ومصاريف وخروج ولا هو كلام ووعود، العلاقة بين أي اثنين مبنيه على عنصر مهم وأساسي اسمه الأمان لأنه معامل بيضبط معادلة العلاقة ويخلي فيها ثبات، بيخلي الإنسان يطمن ويرتاح ويآمن ويكمل ومن غيره العلاقة تنهار من الأساس.                                                                            

الأمان عمره ما كان مجرد كلام، الأمان حاجة على قد ماهي كبيرة وعظيمة لكنها كمان بسيطة، فكرة إنك تبقى عارف ومتأكد إن فيه شخص في حياتك هيفضل موجود على طول وعمره ما هيخذلك ولا هيبيعك لأي سبب من الأسباب، إنه جنبك ووقت ما تحتاجه ها تلاقيه وها تتسند عليه، إنه الحماية والأمان، إنه شريك بيدعمك في كل خطوة وشايف إن جزء من وظيفته إنه يساعدك ويدفعك لقدام مش يشدك لورا.                                            

لما بتكون علاقتك متينه مع شريك حياتك بتكون واثق ومتأكد إن علاقتكم مش على كف عفريت ممكن تنتهي في أي وقت وده بيخليك وقت ما تختلف معاه تقدر تتكلم وأنت متأكد إنه مش هيفهمك غلط وإن مهما وصل الخلاف بينكم مش هيجرحك بكلامه لأن ده مجرد خلاف وهيروح لحاله مش هيأثر على علاقتكم ببعض.                                                                      
 
أمانك إنك ما تخافش وأنت بتقول اللي جواك لأن الطرف الثاني دايماً بيكون حسك وفهمك من نظرة عين أو من لمسة إيد، إحساس بيوصلك بسهوله لو كانت مشاعره حقيقية لاهي كذب ولا خداع ولا هى مجرد نزوة من النزوات.      

الأمان أحساس محتاجة الراجل والست مش محصور على إنسان محدد ولا نوع بعينه، الإنسان بطبعه ربنا خلقه محتاج يحس بالأمان علشان يستقر ويفضل في نفس المكان، محتاج يأمن ويآمن علشان يقدر يعيش حياة ويبنيها، مافيش حد بيكمل في حاجة مشكوك فيها أو حاجة خايف منها.                            

أحساس القلق بيهد كل شيء زيه زي الخوف فالمفروض والطبيعي إن كل طرف يحسس الطرف الثاني بالأمان وإنه ماسك أيده وعمره ما هيسيبه وإنه دايماً هيكون جنيه في الحلوة والمرة وإن مهما الدنيا اتغيرت عليه هو عمره ما هيتغير عليه.                                                                        

الأمان هو الصمام اللي بينجح العلاقة وبيخليك تكمل فيها واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.

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