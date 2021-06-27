عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منظور: القمة الثلاثة تسهم في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك

النائب الدكتور محمد
النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القمة الثلاثية "المصرية – الأردنية – العراقية" بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي عقدت بالعاصمة العراقية بغداد، أسهمت في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يضمن تحقيق المُنفعة العامة لمصلحة شعوب تلك الدول، ولشعوب دول المنطقة أيضًا.

 

وأضاف منظور، في بيان، أن القمة الثلاثية تباحثت عددًا من الملفات الهامة أبرزها التنموية والاقتصادية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى بحث سبل وآليات مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات لمنع تسلل العناصر الإرهابية الإجرامية للدول العربية، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق حول قضايا المنطقة في ظل التطورات الدولية والإقليمية المُتلاحقة والتي تستلزم التعاون لمواجهة تلك التحديات في ظل تدخلات إقليمية مرفوضة تسعى لتهديد الأمن القومي العربي.

 

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع تعكس مكانة مصر ومواقفها الثابتة بدعم الدول الشقيقة في أوقات الأزمات، مُشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة العراق تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، والتي تؤكد قوة العلاقات التاريخية المُمتدة بين مصر والعراق.

 

وأشار منظور، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر للحقوق المائية للعراق والأردن، وإعلان عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعم بلادهم للحقوق المائية المصرية، لاتفاق رؤى تلك الدول بأن الحقوق العربية المائية تعد مكونًا ركيزًا من مكونات الأمن القومي العربي بشكل عام والحفاظ على تلك الحقوق أمر مُقدس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء العراقي بغداد القمة الثلاثية

ترشيحاتنا

السيسي يشارك في اجتماع رباعي خلال زيارته لـ بغداد

تحصيل 10 ملايين جنيه من 700 عميل مخالف بـ الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل

قفشة يثير التساؤلات بصورة مع عبدالله جمعة... شاهد

اتحاد الكرة يستطلع رأي الأندية فى إقامة دورى الرديف.. تفاصيل

أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.. كيف استقبل العراقيون السيسي؟

الطرف الأضعف.. تعليق مفاجئ من مدرب كايزر تشيفز عن مواجهة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

وائل جمعة كلامه سليم.. خالد الغندور ينصف الأهلي بشأن طرد لاعب الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ