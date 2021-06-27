منظور: القمة الثلاثة تسهم في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القمة الثلاثية "المصرية – الأردنية – العراقية" بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي عقدت بالعاصمة العراقية بغداد، أسهمت في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يضمن تحقيق المُنفعة العامة لمصلحة شعوب تلك الدول، ولشعوب دول المنطقة أيضًا.

وأضاف منظور، في بيان، أن القمة الثلاثية تباحثت عددًا من الملفات الهامة أبرزها التنموية والاقتصادية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى بحث سبل وآليات مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات لمنع تسلل العناصر الإرهابية الإجرامية للدول العربية، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق حول قضايا المنطقة في ظل التطورات الدولية والإقليمية المُتلاحقة والتي تستلزم التعاون لمواجهة تلك التحديات في ظل تدخلات إقليمية مرفوضة تسعى لتهديد الأمن القومي العربي.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع تعكس مكانة مصر ومواقفها الثابتة بدعم الدول الشقيقة في أوقات الأزمات، مُشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة العراق تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، والتي تؤكد قوة العلاقات التاريخية المُمتدة بين مصر والعراق.

وأشار منظور، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر للحقوق المائية للعراق والأردن، وإعلان عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعم بلادهم للحقوق المائية المصرية، لاتفاق رؤى تلك الدول بأن الحقوق العربية المائية تعد مكونًا ركيزًا من مكونات الأمن القومي العربي بشكل عام والحفاظ على تلك الحقوق أمر مُقدس.