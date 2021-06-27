غدا.. استئناف جلسات محاكمة 4 متهمين بقتل طالب طب بالمنيا

تستأنف غدا الاثنين،محكمة جنايات المنيا ،برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج جلسات محاكمة 4 متهمين، بقتل طالب كلية الطب بجامعة المنيا أخذا بالثأر.



تستعرض هيئة المحكمة، قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتستمع لطلبات محامين الدفاع، والادعاء، وأقوال الشهود،في محاكمة 4 متهمين وهم : محمد. ع. ا "محبوس"، واحمد. م. ع "هارب"، مسلم. ع. ي "محبوس"، ومحمد. ج. ي ، هارب بدائرة مركز سمالوط شرق، إلى المحاكمة الجنائية .

كان اللواء محمود خليل، مديرأمن المنيا، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سمالوط بقيام مجهولين باستدراج اسلام .ع. 21 سنة، طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقه من الامتحان، إلى ممر إحدى المولات التجارية، وقاموا بذبحه وطعنه عدة طعنات، أمام المارة أخذا بالثأر مما أدى إلى وفاته في الحال تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.