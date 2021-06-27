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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأوردة العنكبوتية.. كل ما تريد معرفته حول تلف الشعيرات الدموية

الشعيرات الدموية
الشعيرات الدموية

علاج الشعيرات الدموية متعدد ومختلف وجميعه يمكن أن تحدث بدون أي جراحة من خلال طرق طبية حديثة وبالتنقيات التكنولوجية العصرية المبتكرة في مجال الطب.


وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن طرق العلاج غير الجراحية سهلت علاج بعض الأمراض الخطيرة بدون أي صعوبات أو تدخل جراحي، ومن تلك الأمراض أو الظواهر الشائعة هي تفجر الشعيرات الدموية وتشتهر بمصطلح علمي أخر يعرف بالأوردة العنكبوتية.


وأضاف الدكتور وليد الدالى أن الشعيرات الدموية المتفجرة دائما ما تتلف عندما يكون هناك امتداد في جدار تلك الأوعية الدموية وبعد ذلك يحدث لها ضغط أو ضيق بشكل مفاجي وغير متوقع، ويتم ظهورها على سطح جلد المريض بشكل واضح وبارز، وتظهر كأنها خيط رفيع للغاية، وكلما تكررت مرحلة التوسيع والتضيق في جدران الأوعية تبدأ في الظهور والتمدد بشكل واضح عن ذي قبل.

 

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وأكد الدكتور وليد الدالى، أن تلك العملية تسبب في حدوث التفاف في هذه الخطوط والأوعية ذات اللون الأحمر أو البنفسجي متخذة شكل الشبكة العنكبوتية، وهذا الشكل هو السبب وراء معرفتها بهذا المصطلح الأوردة العنكبوتية أو الشعيرات الدموية، وكل هذا يحدث بشكل مباشر أسفل طبقة الجلد السطحية للبشرة، ويمكن حدوثها في أي مكان بالجسم، وأكثر الأماكن التي تصاب بتلك الظاهرة هي الوجه والأرجل والقدمين.


وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن تلك الظاهرة في الغالب ما يكون لها أسباب علمية تؤدي إلى ظهورها وإصابة الفرد بها، حيث أن تلك الظاهرة الشائعة يكمن وراءها بعض الأسباب العلمية أو المرضية أو بعض العادات الخاطئة الذي يفعلها الفرد دون أن يكون له علم بخطورة تلك العادات.


وأشار الدكتور وليد الدالى إلى أنه من بين الأسباب التي تؤدي للإصابة بالشعيرات الدموية المتفجرة هي على سبيل المثال العوامل الوراثية والسمنة والحمل والولادة والوقوف لفترات طويلة.

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