في المرتبة 25 .. 490 مليون دولار حجم الاستثمارات العراقية فى مصر

تبلغ حجم الاستثمارات العراقية فى مصر نحو 490 مليون دولار متمثلة فى عدد الشركات العراقية البالغ عددها نحو 3329 شركة برؤوس أموال تتجاوز 724 مليون دولار بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



و ذكر التقرير الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، من حيث الاستثمارات العراقية أن العراق تاتى فى المركز 25 بين الدول المستثمرة فى مصر.





وأشار التقرير الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، حول الاستثمارات العراقية يتصدر النشاط الصناعى المركز الاولى حيث يمثل نحو 25% من الشركات العراقية العاملة فى مصر يليه القطاع الزراعى بنسبة 24%.



وذكر التقرير الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، أن الاستثمارات فى القطاع الخدمى تاتى بالمركز الثالث بنحو 22% ثم السياحة التى تمثل 20% من إجمالي الشركات العراقية فى مصر.



وشهدت العاصمة العراقية بغداد،اليوم الأحد، قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تأكيداً لرغبة متبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.



وعلى مدار يومين شهدت بغداد، انتشاراً أمنيا مكثفاً بنشر مركبات عسكرية في الشوارع العامة، ضمن ترتيبات عقد القمة التي تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت بالأردن.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية إن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي. فمصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.