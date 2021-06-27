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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إجابة أخطر سؤال

تحورات كورونا.. هل ستحمي اللقاحات البشر من سلالة دلتا شديد العدوى؟

قلق من سلالة كورونا
قلق من سلالة كورونا

تقدم  دول العالم دعما كبيرا لتسريع حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة طفرة  دلتا وهي السلالة المتحورة التي ظهرت لأول مرة في الهند، علاوة على الطفرات الأخرى التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، والدخول لعام 2022 بنسبة  كبيرة من التعافي والمناعة الجماعية العالمية، وفق لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرٍ لها.

 

*الصحة العالمية تحذر من صيف ملتهب وبائيًا

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة قلقة من طفرة دلتا الأشد عدوى لفيروس كورونا.

وأكّد في مؤتمر صحفي، أمس، تم رصد طفرة دلتا  في 85 دولة حتى الآن، وحذر من انتشارها السريع بين غير الملقّحين.


وذكرت منظمة الصحة العالمية أن وباء كوفيد - 19 يسجل حاليا ارتفاعا نسبيًا في الإصابات الجديدة في العالم بعد أن تراجعت لأدنى مستوياتها منذ فبراير وانخفض عدد الوفيات.

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وحذّرت السلطات الصحية الأوروبية من أن المتحور دلتا قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات ابتداء من هذا الصيف، في حال لم تتخذ بسرعة تدابير لمحاصرتها.


وتشهد العديد من البلدان، مثل إندونيسيا والبرتغال وروسيا وإسرائيل وبريطانيا وأستراليا تشهد زيادة في الحالات الجديدة.

وتسببت هذه الطفرة في إعادة فرض القيود في دول نجحت في السيطرة على الوباء.

و قررت أستراليا فرض حجر في بعض أحياء سيدني، فيما أعادت إسرائيل فرض الكمامة في الأماكن العامة المغلقة والمؤسسات.

*فاعلية اللقاحات 
إذا كانت اللقاحات، وفقًا لعدة دراسات، أقل فاعلية ضد دلتا مقارنةً بسلالات كورونا الأخرى، فإنها تحتفظ بمستوى عالٍ من الفاعلية شرط تلقي الجرعتين.

سيكون سلوك الفيروس عاملاً رئيسياً في كيفية تأثيره على المملكة المتحدة والعالم بأسره ، مع وجود المزيد من الطفرات شبه المؤكدة

*ما هو متغير دلتا؟


يعد متغير دلتا، المعروف أيضًا بالاسم الكودي B.1.617.2 ، هو نسخة من Sars-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب Covid-19.

و تم اكتشافه لأول مرة في الهند أواخر العام الماضي ويحتوي على طفرات في الجين الذي يرمز لبروتين السنبلة الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا في الجسم.

 

ووفقًا لـهيئة الصحة في إنجلترا، فإن لدى متغير دلتا قابلية انتقال أعلى بنسبة 50٪ -60٪ من متغير ألفا.

وتقول البروفيسور ويندي باركلي من إمبريال كوليدج لندن :"إن متغير دلتا يبدو أنه يسمح بتراكم كميات متزايدة من الفيروس في الأشخاص المصابين حتى يمكن للفيروسات المتراكمة إصابة أفراد آخرين".

*ما مدى سرعة انتشاره في المملكة المتحدة؟

ظهر متغير دلتا لأول مرة في إنجلترا في نهاية أبريل وسرعان ما أصبح المسبب الأول لعدوى سائدة لـ Covid-19 في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

اعتبارًا من الأسبوع الماضي، تم إرجاع 94٪ من الحالات الجديدة إلى متغير دلتا.

هناك أيضًا مخاوف من أن اللقاحات الحالية أقل قدرة على الحماية من السلالة، على الرغم من أن أحدث أرقام PHE  هيئة الصحة في إنجلترا تشير إلى أن جرعتين من أي لقاح لا تزال فعالة للغاية وعامل حاسم في الاستشفاء، ذاكرة إن نشب الشفاء للقاح فايز- بيونتيك تبلغ 96٪  و 92٪ لـأكسفورد-أسترازينيكا.

* بقية العالم؟

 تم اكتشاف السلالة لأول مرة ، في الهند التي العبء الأكبر من تأثيرها ، مع احتلال المملكة المتحدة المرتبة الثانية في إجمالي عدد الحالات.

و تأثرت ألمانيا بشدة ، حيث حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من أن أوروبا على صفحة "جليد رقيق" في معركتها ضد متغير دلتا.

وتكافح روسيا ضد ارتفاع مستويات الإصابات ، حيث أبلغت عن أكثر من 20 ألف حالة يوم الخميس الماضي ،  و21 ألف حالة اليوم، في أعلى معدل لها منذ يناير.

وزادت الحصيلة إلى حد كبير من خلال متغير دلتا، وفي أستراليا وإسرائيل ، اللتين أبلتا بلاءً حسنًا في مكافحة Covid-19 مؤخرًا ، أعيد فرض القيود حيث بدأت الحالات - التي يقودها مرة أخرى متغير دلتا - في الارتفاع.

هل يمكننا توقع المزيد من السلالات المتحورة؟

أجاب العلماء بالتأكيد، حيث أثار ظهور  متغير دلتا - المعروف باسم Delta Plus - قلق علماء الفيروسات.

تم العثور عليه في 22 حالة على الأقل في ولاية ماهاراشترا الهندية الأسبوع الماضي ويمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال من نسخة دلتا الأصلية.

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