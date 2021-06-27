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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

علاء عابد: زيارة الرئيس السيسي للعراق تاريخية وتعيد بناء العلاقات المصرية العربية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فعاليات القمة الثلاثية بين "مصر والعراق والأردن"، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، تلك الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً ، تؤكد مدي حرص مصر على  تماسك الدول العربية.

 

وأضاف عابد  فى بيان صحفى له،  أن  تلك الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، بمثابة عودة للتلاحم العربي الذي إفتقدناه على مدار سنوات عديدة ، ويؤكد توجه الدولة نحو بناء علاقات متوازنة وقوية مع جميع دول المنطقة وفي مقدمتهم الدول العربية ، علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات في كافة القطاعات.

وأكد النائب علاء عابد ، أن العلاقات المصرية العراقية ممتدة عبر التاريخ، وبين الشعبين روابط راسخة، واليوم القيادة السياسية تزيد من متانة وقوة هذه العلاقات التى تشهد نمو يوما تلو الأخر، خاصة وأن الدولة المصرية تولى القضية العراقية اهتماما كبيرا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق كأول رئيس مصري منذ 3 عقود للمشاركة ، فى فعاليات القمة الثلاثية بين "مصر والعراق والأردن" ، وهذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وذلك فى مختلف القطاعات على مر التاريخ.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على مد جسور الثقة بين مختلف الشعوب العربية، واستعادت القومية العربية لدورها المحورى فى المنطقة، خلال السنوات الأخيرة هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة مما يستوجب تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه المؤامرات، وذلك فى العديد من المجالات سواء الاقتصادية والاستثمار والتجارة وغيرها مما يساهم فى تعميق العلاقات بين مختلف الشعوب العربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي الملك عبدالله الثاني ملك الأردن بغداد العراق

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