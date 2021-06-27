عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس "الأكاديمية العربية" يفتتح ورشة عمل حول إنشاء بوابة إلكترونية لنقل التجارة

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

افتتح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية تحت عنوان "دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية".


وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - خلال الورشة - أن استراتيجية العمل داخل الأكاديمية تعتمد على الجودة في التميز من خلال أهداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العمل الأكاديمي بما يتوافق مع التقدم‎ ‎العلمي‎ ‎وثورة‎ ‎تكنولوجيا‎ ‎المعلومات‎ ‎والاتصالات‎ ‎التي‎ ‎يشهدها‎ ‎العالم‎ ‎والتي‎ ‎تحتم ‎وضع‎ ‎استراتيجيات ‎تساعد على الارتقاء‎‎ ‎بخدمات ‎وأنظمة ‎الأكاديمية ‎من‎ ‎حيث‎ ‎معايير‎ ‎الجودة‎ ‎والنوعية.


وقال عبد الغفا : "يتمثل الدور الأساسي للأكاديمية في المساهمة في بناء القدرات بالدول العربية عن طريق التعليم والتدريب وتجهيز الكوادر الوطنية التي تؤهل لبناء المجتمعات العربية فضلا عن تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات وإجراء البحوث في المجالات العلمية التي تتميز بها الأكاديمية وهي الهندسة، النقل، الإدارة، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، القانون، السياحة، علوم الحاسب، اللغات وعلوم الاتصال".


وأوضح أن دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات التجارة البينية بين الدول العربية عن طريق إطلاق منصة إلكترونية لتوفير الخدمات المناسبة لخدمة المصدرين والمستوردين ومقدمي خدمات النقل ومتخذي القرار.


من جانبها قالت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات، إنه سيتم تنفيذ هذه الدراسة على ثلاثة مراحل وهي: المرحلة الأولى و يتم فيها دراسة الوضع الحالي للمشكلات التي تعوق نمو التجارة البينية العربية، وكذلك دراسة الوضع الحالي للبنية المعلوماتية بالدول العربية. 
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية يتم بها تحديد الخدمات التي تقدم على البوابة الإلكترونية بينما تختص المرحلة الثالثة بوضع التصور العام للمشروعات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ الخدمات المقدمة على البوابة الإلكترونية، وكذلك المتطلبات التشغيلية اللازمة لتشغيل البوابة الإلكترونية.


وانتهت ا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من تنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة والتي كان من نتائجها : توجد فرص كثيرة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم نقل التجارة بين الدول العربية، وتوجد فجوة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبلدان العالم وبين الدول العربية وبعضها البعض. 


وقال الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية العربية، إنه صدر قرار من مجلس جامعة الدول العربية بتكليف الأكاديمية العربية بالتعاون مع جامعة الدولة العربية لإنشاء بوابة عربية لتسهيل نقل التجارة.


وأشار إلى أن البوابة تهدف إلى تسهيل عملية نقل التجارة بين الدول العربية، ، وتبادل الخبرات، إضافة إلى مشاكل المستوردين والمصدرين، وتوفير التوقيع الإلكتروني بين المصدر والمتسورد، والناقل والمرسل إليه.

النقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الكوادر الوطنية إسماعيل عبد الغفار

ترشيحاتنا

قفشة يثير التساؤلات بصورة مع عبدالله جمعة... شاهد

اتحاد الكرة يستطلع رأي الأندية فى إقامة دورى الرديف.. تفاصيل

أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.. كيف استقبل العراقيون السيسي؟

الطرف الأضعف.. تعليق مفاجئ من مدرب كايزر تشيفز عن مواجهة الأهلي

سعر سكودا فابيا هاتشباك 2021 في الإمارات.. تبدأ من 14 ألف درهم | صور

مدرب الأهلى يكشف حقيقة رحيل مروان محسن وبواليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

وائل جمعة كلامه سليم.. خالد الغندور ينصف الأهلي بشأن طرد لاعب الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ