رئيس "الأكاديمية العربية" يفتتح ورشة عمل حول إنشاء بوابة إلكترونية لنقل التجارة

افتتح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية تحت عنوان "دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية".



وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - خلال الورشة - أن استراتيجية العمل داخل الأكاديمية تعتمد على الجودة في التميز من خلال أهداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العمل الأكاديمي بما يتوافق مع التقدم‎ ‎العلمي‎ ‎وثورة‎ ‎تكنولوجيا‎ ‎المعلومات‎ ‎والاتصالات‎ ‎التي‎ ‎يشهدها‎ ‎العالم‎ ‎والتي‎ ‎تحتم ‎وضع‎ ‎استراتيجيات ‎تساعد على الارتقاء‎‎ ‎بخدمات ‎وأنظمة ‎الأكاديمية ‎من‎ ‎حيث‎ ‎معايير‎ ‎الجودة‎ ‎والنوعية.



وقال عبد الغفا : "يتمثل الدور الأساسي للأكاديمية في المساهمة في بناء القدرات بالدول العربية عن طريق التعليم والتدريب وتجهيز الكوادر الوطنية التي تؤهل لبناء المجتمعات العربية فضلا عن تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات وإجراء البحوث في المجالات العلمية التي تتميز بها الأكاديمية وهي الهندسة، النقل، الإدارة، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، القانون، السياحة، علوم الحاسب، اللغات وعلوم الاتصال".



وأوضح أن دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل نقل التجارة بين الدول العربية تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات التجارة البينية بين الدول العربية عن طريق إطلاق منصة إلكترونية لتوفير الخدمات المناسبة لخدمة المصدرين والمستوردين ومقدمي خدمات النقل ومتخذي القرار.



من جانبها قالت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات، إنه سيتم تنفيذ هذه الدراسة على ثلاثة مراحل وهي: المرحلة الأولى و يتم فيها دراسة الوضع الحالي للمشكلات التي تعوق نمو التجارة البينية العربية، وكذلك دراسة الوضع الحالي للبنية المعلوماتية بالدول العربية.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية يتم بها تحديد الخدمات التي تقدم على البوابة الإلكترونية بينما تختص المرحلة الثالثة بوضع التصور العام للمشروعات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ الخدمات المقدمة على البوابة الإلكترونية، وكذلك المتطلبات التشغيلية اللازمة لتشغيل البوابة الإلكترونية.



وانتهت ا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من تنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة والتي كان من نتائجها : توجد فرص كثيرة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم نقل التجارة بين الدول العربية، وتوجد فجوة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبلدان العالم وبين الدول العربية وبعضها البعض.



وقال الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية العربية، إنه صدر قرار من مجلس جامعة الدول العربية بتكليف الأكاديمية العربية بالتعاون مع جامعة الدولة العربية لإنشاء بوابة عربية لتسهيل نقل التجارة.



وأشار إلى أن البوابة تهدف إلى تسهيل عملية نقل التجارة بين الدول العربية، ، وتبادل الخبرات، إضافة إلى مشاكل المستوردين والمصدرين، وتوفير التوقيع الإلكتروني بين المصدر والمتسورد، والناقل والمرسل إليه.