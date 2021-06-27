تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية الجديدة بكلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن بدء امتحانات كلية العلاج الطبيعي طبقا لمنظومة الاختبارات الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالبدء بالقطاع الطبي حيث تعد جامعة بني سويف من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي تطبق الاختبارات الإلكترونية عبر المنظومة التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات.



وقال الدكتور منصور إن عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات الإلكترونية اليوم يصل ل200 طالب تتوافر لهم أجهزة الكمبيوتر لتشغيل الاختبارات عليها بمتابعة أعضاء هيئة التدريس بكنترول الكلية، وتحت إشراف المدير التنفيذي للمعلومات، وإدارة شبكة المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم الفني للطلبة حال وجود أي مشكلة والتأكد من خوض الامتحانات بهدوء دون أي عراقيل.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، مع التشديد على ارتداء الكمامة حفاظًا على صحة الجميع.