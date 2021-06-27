عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الصلاة جالسة لوجود آلام في الظهر بسبب الحمل؟.. الإفتاء تجيب

صلاة الحامل وهي جالسة
صلاة الحامل وهي جالسة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز الصلاة جالسة لوجود آلام في الظهر بسبب الحمل؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا لم يستطع الانسان أن يقف في الصلاة فله أن يجلس.

 

حكم الصلاة على كرسي بسبب التعب


حكم الجلوس في الصلاة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "أنا مريضة وأصلى وأنا جالسة وأشعر بالألم في هذه الحالة .. فماذا أفعل؟.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز لهذه السائلة أن تصلي على أي حال بشرط ألا يكون هذا مؤلما لها، منوها أن الصلاة لا تسقط عنها والشرع الحنيف خفف عن المريض في أداء الصلاة بأي شكل كان.

حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة .. مركز الأزهر للفتوى يوضح

أيهما أفضل .. قراءة القرآن للميت أم الدعاء له؟

حكم الجلوس في الصلاة
لا يوجد مانع شرعي من تكملة الصلاة في وضع الجلوس، إذا كان المصلى عاجزا عن القيام ولا يقدر عليه لسبب مرضي أو ما شابه، وفي الصلاة لغير القادر جائز في صلاة الفرض.

 

حكم الجلوس في الصلاة بدون عذر
المسلم إذا أقبل على الصلاة وليس لديه أي مانع مرضي أو ما شابه يعجزه عن القيام في الصلاة ولكنه جلس، في هذه الحالة صلاته غير مقبولة لأنه أسقط أحد أركان الصلاة المفروضة.

حكم الجلوس في صلاة النفل
صلاة النفل يجوز فيها الجلوس وعدم القيام، لكن إذا صلاها المسلم قائما يؤخذ الثواب كاملا أما إذا جلس فيها فله نصف الثواب ، مشيرا إلى الحديث الشريف الذي يؤكد هذا المعنى " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" وهذا في صلاة النوافل فقط.

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « أعود من عملى وأجد نفسي متعب ومجهد فهل أصلى وأنا جالس؟»، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فتصح الصلاة ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة،.

وأشار الى أنه إذا كان الإنسان معافى وليس مريض ولكنه مُجهد ولا يستطيع القيام فمن الممكن ان يرتاح قليلًا ثم يقوم ليصلى، فالأصل أن الإنسان إذا كان مستطيعًا للقيام فلا يجوز ان يصلى الفريضة وهو جالس إلا إن كان مريضًا.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل، ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق".

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟» أنه لم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه.

وأضافت دار الإفتاء أنه على من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.

حكم الصلاة على الكرسى:
حكم الصلاة جالسًا على كرسي؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب شلبي، قائلًا: إن الصلاة نوعان فرض وسنة، ويجوز للشخص صلاة السنة جالسًا أو نائمًا، وحال كون الشخص غير مريض وصلى السنة جالسًا يأخذ نصف الأجر، بينما في الفرض لا بد أن تُصلى والشخص قائم".

وتابع: أن المريض يجوز له الصلاة جالسًا في الفرض والسنة على حسب ظروفه، بينما لو كان الشخص غير مريض وصلى جالسًا فصلاته غير صحيحة.

الإفتاء هل يجوز الصلاة جالسة حكم الصلاة دار الإفتاء الدكتور مجدي عاشور

موضوعات متعلقة

هل يجوز لسيدة أنجبت طفلين أن تأخذ مانعا للحمل؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة يوضح أمهات القواعد الخمس في الفكر الإسلامي

حكم البعد عن أقاربي بسبب الأذى .. الإفتاء تجيب

هل تجوز زيارة الأقارب من دون علم الوالد؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة: الإفساد بين الناس أعظم من الكبائر

هل من حق الزوج محاسبة زوجته عن تقصيرها في العبادات؟ جمعة يجيب

هل يجوز بعد إخراج كفارة اليمين فعل ما حنثت فيه؟ الإفتاء توضح

هل طاعة الوالدين توجب إعطائهما كل مالي وتطليق زوجتي؟ أمين الفتوى يوضح

ترشيحاتنا

السيسي يشارك في اجتماع رباعي خلال زيارته لـ بغداد

تحصيل 10 ملايين جنيه من 700 عميل مخالف بـ الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل

قفشة يثير التساؤلات بصورة مع عبدالله جمعة... شاهد

اتحاد الكرة يستطلع رأي الأندية فى إقامة دورى الرديف.. تفاصيل

أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.. كيف استقبل العراقيون السيسي؟

الطرف الأضعف.. تعليق مفاجئ من مدرب كايزر تشيفز عن مواجهة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

حقيقة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية .. مجلس الوزراء يوضح

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

وائل جمعة كلامه سليم.. خالد الغندور ينصف الأهلي بشأن طرد لاعب الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

ترحيب بريطاني برحيل وزير الفضيحة.. وهذه حالة زوجته اليوم.. صور

لعدم وجود لحم.. عريس يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ