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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة من وزارة الصحة تزور مستشفى أسوان الجامعي

جانب من جولة لجنة
جانب من جولة لجنة وزارة الصحة بمستشفي أسوان الجامعي

قامت لجنة من وزارة الصحة ممثلة فى الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة نهلة الدمرداش، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم بزيارة مستشفى أسوان الجامعى اليوم الأحد لتفقد وافتتاح عيادة تنظيم الأسرة.

 

وكان فى استقبال وفد وزارة الصحة الدكتور محمد ذكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور عصام أبو المجد، مدير مستشفي الجراحة، والدكتور محمد صلاح، رئيس قسم النساء والتوليد، فى حضور الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

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ومن جانبه أكد أحمد ياسين، مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى أسوان الجامعى بأن عيادة تنظيم الأسرة تؤدى دوراً هاماً وحيوياً فى خدمة المجتمع، من خلال تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للأم والطفل وتقديم النصح والمشورة للسيدات وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بكافة أشكالها حسب الحالة.

 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية 2020 / 2021 بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة بأطوال 35.5 كم تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان .

 

 ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة بأنه جارى إنهاء الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية عقب الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعي حيث يتم ذلك التنسيق بين كافة الجهات لأول مرة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان حتى لا يتم أي أعمال حفر مرة أخرى .

ولفت محمد فتحى إلي أنه جارى إنهاء الشوارع الداخلية المتبقية من خطة الرصف وهو الطريق الدائرى الذى يبدأ من شارع البركة وحتى المستشفى الجامعي بشارع كسر الحجر بطول 1.5 كم ، بجانب إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لطريق خان أسوان تواكباً مع مشروع رصف الطريق بطول ألف متر وبعرض 18 متر بإتجاهين .

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وزارة الصحة تنظيم الأسرة لجنة الدكتور حسام عباس قطاع السكان مستشفى أسوان الجامعي

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