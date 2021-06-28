يوليو.. شهر العودة الكبيرة لحفلات الفرق الموسيقية في مصر
بعد نجاح حفلات الفرق الموسيقية في الفترة الأخيرة، وحضور جانب كبير من الجمهور اعلنت العديد من الفرق الموسيقية عن اقامة حفلاتها في شهر يوليو و البعض بدأت تذاكرهم في النفاذ بمجرد إعلانهم عن موعد و مكان الحفل.
مواعيد وأماكن الحفلات
أعلن باند كايروكي، عن إقامة حفلهم القادم في قلعة صلاح الدين يوم 9 يوليو مع اوركسترا و كورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو نائر ناجي.
وأعلن باند شارموفرز عن إقامة حفلتهم القادمة يوم 15 يوليو في القاهرة الجديدة Hyde Park بعد إقامة 4 حفلات في ساقية الصاوي و حضرها عدد كبير من متابعيها.
كما اعلن باند مسار إجباري عن حفلتين علي مسرح مكتبة إسكندرية يوم 8 يوليو في إفتتاح مهرجان الصيف الدولي.
وأكد الشيخ محمود التهامي علي إقامة حفل جديد علي مسرح الزمالك يوم 2 يوليو مع وجود أهل الحضرة و الذكر لاعادة إحياء ليالي المدح و الذكر.
وأعلنت لينا شماميان عبر السوشيال ميديا عن نيتها في إقامة حفل قريبا في شهر يوليو.