عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يوليو.. شهر العودة الكبيرة لحفلات الفرق الموسيقية في مصر

صدى البلد

بعد نجاح حفلات الفرق الموسيقية في الفترة الأخيرة، وحضور جانب كبير من الجمهور اعلنت العديد من الفرق الموسيقية عن اقامة حفلاتها في شهر يوليو و البعض بدأت تذاكرهم في النفاذ بمجرد إعلانهم عن موعد و مكان الحفل.

 

مواعيد وأماكن الحفلات 

أعلن باند كايروكي، عن إقامة حفلهم القادم في قلعة صلاح الدين يوم 9 يوليو مع اوركسترا و كورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو نائر ناجي.

 وأعلن باند شارموفرز عن إقامة حفلتهم القادمة يوم 15 يوليو في القاهرة الجديدة Hyde Park بعد  إقامة 4 حفلات في ساقية الصاوي و حضرها عدد كبير من متابعيها.

كما اعلن باند مسار إجباري عن حفلتين علي مسرح مكتبة إسكندرية يوم 8 يوليو في إفتتاح مهرجان الصيف الدولي.

وأكد الشيخ محمود التهامي علي إقامة حفل جديد علي مسرح الزمالك يوم 2 يوليو مع وجود أهل الحضرة و الذكر لاعادة إحياء ليالي المدح و الذكر.

وأعلنت لينا شماميان عبر السوشيال ميديا عن نيتها في إقامة حفل قريبا في شهر يوليو.

 

 

الفرق الموسيقية اقامة الحفلات الحفلات الفرق الموسيقية المصرية

موضوعات متعلقة

الشيخ محمود التهامي ينشد في حفل علي مسرح الزمالك.. تفاصيل

نجاح كبير لـ الأسبوع السادس من "حفلات الرياض" .. شاهد

ترشيحاتنا

كوبا أمريكا.. البرازيل تتعادل مع الإكوادور.. وفنزويلا تودع البطولة

متحف جديد بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية.. الباز يكشف

يوليو.. شهر العودة الكبيرة لحفلات الفرق الموسيقية في مصر

اكتشاف جديد بالسعودية.. بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة/ شاهد

الصحة: تسجيل 389 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 30 وفاة

تفاصيل القصف الذي تعرضت له الأراضي السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

قرار سعودي جديد بشأن تلقيح الأطفال ضد كورونا

أول تعليق من كايزر تشيفز على أزمة إصابات اللاعبين قبل لقاء الأهلي (خاص)

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ