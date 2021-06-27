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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للعراق سيكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على مستوى البلدين

المستشار عصام هلال،
المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ

قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادت دورها وريادتها من خلال توطيد علاقاتها مع دول الجوار قائمة على الاحترام المتبادل والخبرات المختلفة، وتقوية العلاقات والآواصر التاريخية مما أنعكس ذلك في حجم الصلة القوية التي ربطت مصر الآن بدول عدة، وأصبحت تتحكم في قلب المنطقة.

 

وأكد هلال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة العراق والتي تعد هي أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عام، سيكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على مستوى البلدين، فضلا عن فتح آفاق استثمارية وسياسية واقتصادية وعسكرية.

 

وأشار هلال، إلى أن القمة الثلاثية المشتركة بين «مصر والأردن والعراق» ستتطرق بكل تأكيد إلى عدد من الملفات الهامة التي تشكل أولوية كبرى على أجندة تحديات الدول الثلاثة أهمها قضية الإرهاب، والقضية الليبية، فضلا عن التباحث حول تعزيز سبل العلاقات وتحسين مستوى التعاون بينهم، اعتمادا على تاريخ مطول من العلاقات القائمة على الاحترام المبتادل بين شعوب الدول الثلاثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العراق القمة الثلاثية المشتركة القضية الليبية قضية الإرهاب

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