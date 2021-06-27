انطلاق معرض "أحلام صيفية" للفنانة التشكيلة رندة فؤاد بالساحل الشمالي

تفتتح الفنانة التشكيلة رنده فؤاد غدًا الاثنين، معرضها الجديد تحت عنوان "أحلام صيفية"، لتجسد من خلال أعمالها الفنية في معرضها الفني الثاني لهذا العام، بسيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي والمستمر حتى نهاية أغسطس بمقر النادي الاجتماعي بقريه الدبلوماسيين، جمال الطبيعة البحرية ومشاهدها الساحرة والتي اهتمت أن تبرزها بتفاصيلها القوية الأقرب إلى عالم الخيال، لتجعلنا نحيا من خلالها في عالم من الألوان والتفاصيل المُبهرة.

تفاصيل معرض أحلام صيفية

وفي هذا السياق، قالت الفنانة التشكيلة رنده فؤاد: "مجموعة "أحلام صيفية" هي 40 لوحة تمثل بهجة الصيف والحياة البحرية، فهي تكوينات لونية مستوحاة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط الساحرة في مصر، والتي تعتبر من أجمل شواطئ العالم حيث الرمال البيضاء والبحر التركوازي اللون. موضحة أنها تعمل على مختلف التقنيات والمواد واعتمدت في هذه المجموعة على الألوان الزيتية والأكريلك مع خلط بعض المواد المختلفة الأخرى من بينها الرمل وورق الذهب، بحيث تكمل الفنانة مسيرتها في التعبير عن الأماكن الخلابة التي تتميز بها مصر مثلما قدمت في معارضها الفردية السابقة.

وأضافت الفنانة التشكيلة رنده فؤاد، أن معرض أحلام صيفية سيخلق حالة من السعادة خاصة أنه أول معرض للفن التشكيلي بالساحل الشمالي، يستمر طوال فترة الصيف.

والجدير بالذكر أن معرض "أحلام صيفية" هو المعرض الفردي الثالث للفنانة التشكيلة رنده فؤاد، حيث نجحت في إقامة مجموعة من المعارض أبرزها “فانتازيا مصرية" في 2019 و"طوى أرض النور" في مارس الماضي، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من السفراء والفنانين ونجوم المجتمع.

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