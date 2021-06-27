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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل مركز التضامن الاجتماعي بالمحمودية لمبنى الوحدة المحلية لحين انتهاء أعمال التطوير

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نقل وحدة التضامن الإجتماعي بقرية المحمودية لمكان آخر بديل بالدور الأرضي بمبني الوحدة المحلية لحين الإنتهاء من أعمال صيانتها ورفع كفاءتها بعد أن تم إدراجها بخطة التطوير للعام المالي 2021 / 2022 م وذلك حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها.

 

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا بتوفير مكان بديل بالوحدة المحلية بالمحمودية لوحدة التضامن الإجتماعي لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطوير اللازمة للوحدة ، مشيرة إلى أنه تم نقل العاملين بالوحدة بحضور مدير إدارة التضامن الإجتماعي وذلك لضمان إستمرار تقديم الخدمة للمواطنين من أهالي القرية.

محافظ الشرقية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بالوحدات الصحية

وكان محافظ الشرقية خلال زيارته لقرية المحمودية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا لمتابعة إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية توجه لزيارة وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية للوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين ، تلاحظ له أن المبني بحاجة ماسه إلى رفع كفاءة وصيانه عاجلة ليقرر إدراجة في خطة التطوير للعام المالي 2021/ 2022 م ونقل وحدة التضامن لمكان بديل داخل مبني الوحدة المحلية بالمحمودية

 

وعلي جانب أخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بأرض الصناعات النمطية بالصيادين بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق .

 

أكد المحافظ أن الأعمال بالمنطقة الترفيهية تسير علي قدم وساق حيث تم الإنتهاء من إقامة السور الخرساني المزود بالحديد والبوابات ورصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك ووضع النجيل الصناعي وزراعه نباتات الزينة لإضفاء اللمسة الجماليه للمنطقة الترفيهية ، فضلاً عن إنشاء وتأسيس ملعب خماسي مشدداً على الشركة المنفذة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ.

 

كلف محافظ الشرقية المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظة بإعادة تحديد الأماكن المخصصة لإقامة مقاعد جلوس للمواطنين بالمتنزه لتتناسب مع الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.

 

كما أمر المحافظ المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق برفع كفاءة وتطوير المبنى المخصص لإنشاء وحدة للمرور  بمنطقة  القناطر التسعة لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة وتوفير عبور آمن للمواطنين.

 

وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بفحص رخصة البناء الممنوحة لمبني مُقام على طريق كفر الحمام التابعة للوحدة المحلية ببيشة قايد والتأكد من مطابقتها لكافة الإشتراطات الهندسية ، وكذلك مراجعة المساحة والمرافق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي إهمال أو تقصير.

 

وعقب جولته المفاجئة بمركزى ههيا والزقازيق أعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية والصحية وكافة المنشآت الخدمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين وإلزامهم بمواعيد الحضور والإنصراف لضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم للمواطنين ، مشدداً على ضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإجراء أعمال التطهير والرش للشوارع والميادين العامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

الشرقية التضامن الوحدة التضامن الاجتماعي رئيس التطوير

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