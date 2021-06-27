صحة النواب: اتفاقية قرض 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي لغير القادرين

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالنواب خلال الجلسة العامة للبرلمان أن الاتفاقية المعروضة على المجلس بشأن دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى هامة للغاية ولها مردود إيجابى قوى في دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، نظرا لأهميته في توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتغطية كل الفئات ودعم فئات غير القادرين.

وقالت النائبة هناء سرور أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار جهود الحكومة المصرية واهتمامها بملف التأمين الصحى الشامل والبدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولى ، مؤكدة أن الهدف من الاتفاقية هو توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحة الأولى ( أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس ) ، فضلا عن تعزيز حوكمة وأنظمة منظومة النظام الصحى الشامل وتيسير البيئة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتمويل اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التى سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة 2021.

وأوضحت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب أن مشروع الاتفاقية يتكون من خمسة أجزاء هي قيد المواطنين في منظومة التأمين الصحى الشامل في مصر ، وتعزيز حوكمة وأنظمة منظومة النظام الصحى الشامل وتيسير البيئة ، وتوفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات المهمشة من خارج محافظات المرحلة الأولى ، وبناء القدرات المؤسسة والدعم الفني وإدارة المشروع ، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.