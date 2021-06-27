نائب رئيس جامعة عين شمس يحاضر بالدورة الدولية لجراحات تشوهات العمود الفقري

أعلنت جامعة عين شمس ، أنه قد بدأت فاعليات الدورة الدولية لجراحات إصلاح تشوهات العمود الفقري والتي تعقد تحت إدارة المنظمة العالمية لجراحة العمود الفقري بتقنية الفيديو كونفرانس.

ويشــارك الدكتور عبد الفتاح سعود أستاذ جراحة العمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس و نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، كمدير للدورة ومحاضراً بها .

وتقام تحت عنوان " أسرار غرفة العمليات لجراحات إصلاح تشوهات العمود الفقري"، وتلقي الدورة الضوء على أحدث تقنيات علاج هذه الحالات بالتدخل الجراحي والتدخلات المحدودة حول العالم بمشاركة 15 من أكبر جراحي العمود الفقري في العالم.

وعلى جانب آخر .. كان قد شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب، حفل عرض مشروعات تخرج طلاب المستوى الرابع من برنامج البيوتكنولوجي بكلية العلوم بالجامعة.

جاء ذلك ذلك بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية والدكتور أحمد رفعت العميد الأسبق و الأستاذ بقسم علوم الحيوان و الدكتور علي عبد العال منسق برنامج البيوتكنولوجي و الدكتور وائل سمير الأستاذ بقسم الميكروبيولوجي و لفيف من أساتذة الكلية والطلاب.



وخلال الحفل أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس ، بمستوى الطلاب ، مؤكداً أن الدفعة الأولى لهذا البرنامج المتميز سيكون لها ثقلها ، خاصة مع حاجة سوق العمل لهذا التخصص ،كما ثمّن جهود إدارة الكلية والأساتذة القائمين على البرنامج.



وفي كلمته أوصى نائب رئيس جامعة عين شمس الطلاب بضرورة رد الجميل للوطن الذي وفر لهم كل السبل للوصول لهذا المستوى المتميز ، وعدم الاستسلام للإغراءات ببدء حياتهم العملية خارج الوطن، بل توجيه طاقاتهم لخدمة مصر حتى يظهرون تميزهم في مجتمع هو أشد الحاجة لتخصصهم.



كما طالب نائب رئيس جامعة عين شمس الطلاب ، بضرورة التحلي بروح التعاون و تطبيق ثقافة العمل الجماعي لأنهما السبيل للنجاح والاستمرارية والخروج بأفضل النتائج.



ونبه نائب رئيس جامعة عين شمس على أن التحديات التي قد تواجههم عليهم السعي نحو تجاوزها وعدم استعجال النتائج ولكن اليقين بأن من جد وجد و أن بذل الجهد لابد وأن يكلل في النهاية بالنجاح



و أشار الدكتور محمد رجاء إلى أن الدفعة الأولى من برنامج البيوتكنولوجي قوامها 21 طالب وطالبة و أن أعداد الملتحقين بالبرنامج في تزايد مستمر حيث أن عدد الطلاب الملتحقين في العام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بلغ 115 طالب وطالبة.



و تعقيباً على المشروعات المقدمة والبالغ عددها خمسة مشروعات ، أكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن الجامعة تولي كل الاهتمام و لا تتواني في توفير أية متطلبات أو احتياجات تسهل للطلاب تنفيذ مشروعاتهم و أفكارهم البحثية.كما وجه بضرورة التواصل مع مركز الإبتكار ودعم المشروعات بالجامعة( i hub ) ، وذلك للإستفادة من مشروعاتهم البحثية ووضعها على الطريق الصحيح وصولاً للتطبيق العملي و توظيفها بما يخدم احتياجات المجتمع.



كما نبههم لضرورة وضع الجدوى الإقتصادية في الحسبان والتفكير بأسلوب يجمع بين الجوانب العلمية و الجوانب الإقتصادية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أي مشروع بحثي .



و يعد تخصص( البيوتكنولوجي) أو التكنولوجيا الحيوية من العلوم الحديثة التي تجمع بين علم الأحياء والتكنولوجيا ، و يعد هذا التخصص من التخصصات البارزة والمطلوبة في مجالات صناعية عديدة فضلاً عن مجالات الطب و الزراعة و الغذاء و صناعة الدواء .



وفي ختام الحفل أعلن أ.د. محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم، عن قرار أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب تقديم منحة من القطاع لطلاب دفعة المستوى الرابع لبرنامج التكنولوجيا الحيوية ( البيوتكنولوجي) و البالغ عددهم 21 طالب وطالبة جوائز مالية بمجموع 31 ألف و 500 جنيه ، أي ما قيمته 1500 جنيه لكل طالب وطالبة ؛ وذلك تقديراً لمستوى الطلاب الفائق و دعماً لمسيرتهم العلمية ، و إسهاماً من قطاع التعليم و الطلاب في تمكينهم من تحويل مشروعاتهم البحثية للتطبيق العملي على أرض الواقع.



و تعد هذه القيمة هي أعلى قيمة تقدم للطالب الواحد كجائزة مالية تقديرية يمنحها قطاع التعليم و الطلاب لأبناء الجامعة الفائقين و المتميزين.



كما أعلن أ.د. محمد رجاء السطوحي ، عن تكفّل أ.د. عبد الفتاح سعود أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة، بمصروفات المستوى الثاني للطالب الحاصل على ترتيب " الأول" على دفعة المستوى الأول من برنامج البيوتكنولوجي والبالغة ٢٠ ألف جنيه من حسابه الشخصي ، وكذلك رد المصروفات للطالب " الأول" على دفعة المستوى الرابع من برنامج البيوتكنولوجي والبالغ قيمتها ٢٠ ألف جنيه من حسابه الشخصي، على أن يتم تفعيل هذا القرار سنوياً ، وذلك تقديراً للتميز العلمي للطلاب و تشجيعاً لهم.