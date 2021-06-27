تعيين مديرتين للنيابة الإدارية بسوهاج وطنطا

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بتعيين المستشارة نهى أحمد حامد – مديرًا لـ النيابة الإدارية في سوهاج – القسم الثاني والمستشارة رشا سعيد سعد – مديرًا لـ النيابة الإدارية في طنطا – القسم الأول.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة نهى أحمد حامد تعد أول سيدة تتولى منصب مدير النيابة الإداريةبمحافظة سوهاج.

ويأتي تعيين المستشارتين المذكورتين في منصب مدير نيابة، إعمالاً لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا ومراعاة لاعتبارات الكفاءة والجدارة.

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