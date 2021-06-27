مدرب الأهلى يكشف حقيقة رحيل مروان محسن وبواليا

كشف سامي قمصان مدرب النادي الأهلى، عن حقيقة رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في الاستغناء عن مروان محسن ووالتر بواليا نجما الفريق.

وأكد قمصان في تصريحات عبر اثير “اون سبورت اف ام”، أن مروان محسن مهاجم مميز ويمتلك امكانيات رائعة وشارك في العديد من المباريات منذ تولي موسيماني القيادة الفنية لـ الأهلى، مشددا علي أن غياب مروان محسن كان بسبب الإصابة.

وأضاف أن الأهلى يشارك في عدد من البطولات في وقت واحد وهو ما يعني ضرورة وجود أكثر من مهاجم مميز في الفريق، مشددا علي أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعانة بعدد من ناشئي الفريق.

وعن مشاركة كهربا وصلاح محسن، فأكد إنهما لاعبان مميزان، مشددا علي أن مشاركتهما كانت بهدف عودتهما للتشكيل الأساسي مرة أخرى.

وأضاف ان الأهلي يمتلك للاعبين مميزين، مشددا علي أن تيدبل طاهر محمد طاهر كان عقب حصوله على إنذار خوفا من الطرد.

وأكمل أن موسمياني مدرب جيد و"نفسه طويل" ويحرص على التركيز على التفاصيل الصغيرة، مشددا علي إنه أعد الفريق جيدا للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بنهائي أبطال إقريقيا



وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .

الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية



وحقق أبناء القلعة الحمراء العديد من الأرقام القياسية بعد الصعود للمباراة النهائية من البطولة القارية.

1 ) الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 كأكثر الفرق المتأهلة لنهائي البطولة القارية.

2 ) نجح الأهلي في الفوز عل الترجي ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى في التاريخ بدوري أبطال إفريقيا.

3 ) الأهلي هو ⁦⁩أول نادي في العالم يفوز ذهابًا و إيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، حيث لم تحدث في أي قارة في العالم حتى الآن.

4 ) ⁩الوصول لنهائين متتالين لدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة حيث سبق أن فعلها الأهلي في المواسم التالية "1982 و 1983، 2005 و 2006، 2007 و2008، 2012 و2013، 2017 و2018، 2020 و2021".

5 ) الإقتراب من حلم العاشرة وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين وهو الغريم التقليدي الزمالك بفارق ضعف عدد البطولات حيث يمتلك "الفارس الأبيض" 5 بطولات.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .



واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي.