وزير الخارجية الامريكى يبحث مع حمدوك تنفيذ اتفاقيات السلام السودانية

بحث وزير الخارجية الامريكى أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الإصلاحات في السودان.

وقال وزير الخارجية الامريكى، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "ناقشت مع رئيس الوزراء السوداني مبادرته الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة الانتقال الديمقراطي في السودان".

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أطلق مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية، التي وصفها بأنها "تضع البلاد في مفترق طرق، وتستهدف وجودها، بحيث يكون أو لا يكون".

وعلى إثرها، أعلنت الحكومة السودانية، حزمة قرارات لمعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وشملت القرارات، خفض ميزانيات السفارات والبعثات الخارجية بنسبة 25%، وخفض الوفود الرسمية بـ50%، وتخفيض حصص وقود السيارات الحكومية بنسبة 20%.

وقضت أيضاً بإلغاء كافة مخصصات المسؤولين الحكوميين (شاغلي المناصب الدستورية) التي وضعها نظام الإخوان المعزول وإخضاعها للمراجعة.

كما قررت تسليم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحوار المباشر مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بأسرع فرصة.