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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطرف الأضعف.. تعليق مفاجئ من مدرب كايزر تشيفز عن مواجهة الأهلي

آرثر زواني المدرب
آرثر زواني المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز

اعترف آرثر زواني المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بضعف حظوظ فريقه أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس، السبت، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

 

وقال مدرب كايزر تشيفز، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه: "سنذهب إلى المغرب لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونحن نعلم أننا الطرف الأضعف في المباراة، لكن لا يزال لدينا 3 أسابيع ونصف للتحضير بشكل كامل".

 

وأضاف مدرب كايزر تشيفز: “ نشكر الرب وكل من كان معنا في السراء والضراء والذين ساعدونا في الوصول إلى هذه المرحلة، من بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

 

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب.

 

أبرز 5 أرقام  قياسية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

1-  الترجي أكثر فريق يتلقى هزائم من الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 8 مرات،  يليه الزمالك في المركز الثاني بـ 6 مرات ثم توسكر الكيني وصن داونز 5 مرات.

2- الأهلي يصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والسادسة آخر 10 سنوات.

3- نتيجة الأمس، هي أكبر فوز لـ الأهلي على الترجي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقي.ا

4- عادل بيتسو موسيماني إنجاز محمود الجوهري عامي 1982 و1983، بقيادة المارد الأحمر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، في نسختين متتاليتين.

5- تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوز الوداد.

 

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