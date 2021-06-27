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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يستطلع رأي الأندية فى إقامة دورى الرديف.. تفاصيل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة استطلاع رؤية مجالس إدارات أندية الدورى الممتاز فى المقترح الذى قام بطرحه البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية والخاص بإقامة دورى الرديف و ذلك بعدما واجه المقترح الذى تقدم به البرتغالي نيلوا فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة بإقامة دورى الرديف رفضا من جانب أندية الدورى الممتاز.

وسبق أن رفضت أندية الدورى الممتاز مقترح إقامة دورى الرديف عام ٢٠١٠ وقام اتحاد الكرة بإلغاء الفكرة.

وأستند مدربو الاندية إلى أن دورى الرديف لا يحقق أى هدف من النواحى الفنية فى ظل اهتمام الفرق بمسابقة الدورى الممتاز.

وطالب مدربو الأندية بضرورة  الاهتمام من جانب اتحاد الكرة بمسابقات الشباب فى الموسم القادم من أجل تحقيق أقصى استفادة للفرق.

كان اتحاد الكرة قد أعلن دراسة إقامة دوري الرديف في الموسم المقبل بناء على رؤية المدير الفني لاتحاد الكرة البرتغالي نيلو فينجادا وذلك بعد تقديم فينجادا أكثر من تصور عن دورى الرديف على هامش الجلسة التى جمعته مع بعض المدربين القدامى.

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أكد أن الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل هو 30 يونيو الجاري.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال الأندية المشاركة في المسابقات موسم 2021-2022.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، "حتى الآن، يوم 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، لو وافق "كاف" على طلبنا بشأن تأجيل إرسال الأسماء فالأمر سيكون جيدا، ولو لم يحدث سنتعامل وفقاً للأمر الواقع وسندرس كل الأمور".

وتابع: "لو كان الأمر الواقع هو إرسال أسماء الأندية قبل نهاية الموسم، سيكون التعامل وفقاً لمشاركات الموسم الماضي، الأهلي والزمالك (دوري أبطال)، بيراميدز (كونفيدرالية)، ودائماً النادي الرابع يُفضل أن يكون بطل أو وصيف الكأس، وبالتالي سنناقش أمر مشاركة طلائع الجيش، لو لم يحدث سيشارك المقاولون.

واسترسل : "سننتظر رد "كاف" بشأن طلبنا لتأجيل إرسال أسماء الأندية لما بعد 30 يونيو، قد يُتوج بيراميدز بالكونفيدرالية، ويحق له المشاركة بالأبطال، قد يتواجد المصري في المربع الذهبي، وغالبا الأندية المصرية لن تشارك في التمهيدي الأول، نتمنى هذا، لو لم يحدث، سنتعامل وفقاً للموسم الماضي".

أندية الدوري الممتاز اتحاد الكرة البرتغالي نيلو فينجادا فينجادا دوري الرديف

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