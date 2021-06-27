أخصائي تغذية علاجية: تناول قطعة واحدة من الحلويات لا يسبب زيادة للوزن

قال الدكتور محمد رحيم ، أخصائي تغذية علاجية، إن عند تناول الحلوى يتم تذوقها كقطعة وليس كوجبة ، لافتا أن البدء بتناول الحلويات بقطعة ثم الاستمرار بها يعد خطأ شنيعا لتسببه في زيادة الوزن.

وأضاف “ رحيم “ ، خلال استضافته ببرنامج ”سفرة دايمة” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد” ، ان تناول قطعة واحدة من الحلويات مع مشروب مثل الشاى باللبن أو النسكافيه لا يسبب أى مشكلة ومن الضرورى تناول العصائر فى فصل الصيف لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل.



وأشار الى أن القهوة الخضراء المتوفرة فى الأسواق والمحتوية على نبات الجارسينيا والتى توجد بأطعمة كثيرة مثل الكرنب، يفضل تناولها بدلا من الكافيين والمنبهات مثل الشاي والقهوة العادية.



وتابع أن ملعقة السكر الواحدة فى العصائر والمنبهات تحتوى على ٢٥ سعرا حراريا ويمكن الاستغناء عنه بحبوب القهوة الخضراء ويمكن مضغه أيضأ ووضعه على عصير البرتقال وأخذ ٦٠٠ مل منها في زجاجة إضافة لزجاجة مياه وإفطار وجبة غذائية خفيفة فإن ذلك يساعد على خسارة الوزن على مدار اليوم ..



ونوه بأن قرصي القهوة الخضراء يعادلان ٨٠٠ مجم ويعملان على زيادة معدلات الحرق والتركيز وبالنسبة لمصابى الضغط والسكر يتم تخفيف كمية القهوة بالمياه بل وتعطى طاقة للأشخاص الرياضيين وتزيد الحرق خاصة أن نبات الجرسينيا يعمل على تحويل الدهون لطاقة خاصة ان الدهون طاقة كبيرة لم تحرق ولكن القهوة تعمل على حرقها.

و في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي، يحتاج الجميع تناول مشروبات تقوي المناعة، ويعتبر عصير البرتقال أقوى مشروب يعزز أداء المناعة لمكافحة العدوى و الفيروسات .

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1-عصير البرتقال يحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات و المعادن منها البروتين، فيتامين c، البوتاسيوم، الفولات، والمغنيسيوم.

2- غني بفيتامين c وبالتالي يعزز الجهاز المناعي بشكل كبير ويحميك من الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا ويقتل الفيروسات.

3- يساعد في تعزيز تكوين العظام وتضميد الجراح وصحة اللثة وذلك بفضل فيتامين سي.

4-البرتقال مصدر ممتاز للبوتاسيوم المعدني الذي ينظم ضغط الدم ويمنع فقد العظام ويحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

5- عصير البرتقال غني بالمواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، خاصة السرطان.

6- يزيد عصير البرتقال من درجة الحموضة في البول، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بحصى الكلى.

7- أظهرت بعض الدراسات أن شرب عصير البرتقال يقلل من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول المرتفع ويساعد على الحفاظ على صحة قلبك.