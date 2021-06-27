قفشة يثير التساؤلات بصورة مع عبدالله جمعة... شاهد

شارك محمد مجدي قفشة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، جمهوره بـ صورة تجمعه بـ عبدالله جمعة نجم الزمالك.

ونشر قفشة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة تجمعه بـ عبدالله جمعة وهما يجلسان سويا أثناء يحتسيان العصير.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بنهائي أبطال إقريقيا



وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلى و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب .

الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية



وحقق أبناء القلعة الحمراء العديد من الأرقام القياسية بعد الصعود للمباراة النهائية من البطولة القارية.

1 ) الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 كأكثر الفرق المتأهلة لنهائي البطولة القارية.

2 ) نجح الأهلي في الفوز عل الترجي ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى في التاريخ بدوري أبطال إفريقيا.

3 ) الأهلي هو ⁦⁩أول نادي في العالم يفوز ذهابًا و إيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، حيث لم تحدث في أي قارة في العالم حتى الآن.

4 ) ⁩الوصول لنهائين متتالين لدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة حيث سبق أن فعلها الأهلي في المواسم التالية "1982 و 1983، 2005 و 2006، 2007 و2008، 2012 و2013، 2017 و2018، 2020 و2021".

5 ) الإقتراب من حلم العاشرة وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين وهو الغريم التقليدي الزمالك بفارق ضعف عدد البطولات حيث يمتلك "الفارس الأبيض" 5 بطولات.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز



واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي.