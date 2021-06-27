عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده... تعرف على حقيقة دفن الفنان صلاح قابيل حيا

صدى البلد

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان الكبير صلاح قابيل، حيث ولد في ٢٧ يونيو ١٩٣١ في في قرية نوسا الغيط بمركز أجا في الدقهلية، ثم انتقلت عائلته للإقامة في القاهرة ومنها حصل على شهادة الثانوية وبعدها التحق الفنان صلاح قابيل بكلية الحقوق لفترة ثم تركها والتحق بمعهد الفنون المسرحية  وتوفي في 3 ديسمبر عام 1992 عن عمر ناهز 61 عاما.

 

والتحق الفنان صلاح قابيل بفرقة مسرح التليفزيون المصري وقدم معها مسرحيات "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدا" وجاء أول ظهور له في السينما من خلال فيلم "زقاق المدق" 1963.


شارك الفنان صلاح قابيل في قرابة الـ 70 فيلما، أشهرها: بين القصرين عام 1964، نحن لا نزرع الشوك عام 1970، دائره الانتقام عام 1976، ليلة القبض على فاطمة عام 1984، غرام الأفاعي عام 1988، العقرب عام 1990.

 

أبرز أفلامه

 

زقاق المدق

فيلم زقاق المدق

شارك الفنان صلاح قابيل بطولة  فيلم زقاق المدق عام 1963 مع شادية، يوسف شعبان، حسن يوسف وسامية جمال، الفيلم مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ.

 

بين القصرين 

فيلم بين القصرين

فيلم من انتاج عام  1964، الفيلم مأخوذ عن رواية بين القصرين وهي الجزء الأول من ثلاثية الأديب نجيب محفوظ،شارك الفنان صلاح قابيل بطولة الفيلم بجانب يحي شاهين، امال زايد، عبد المنعم ابراهيم وزيزي البدراوي، الفيلم من اخراج حسن الامام

 

نحن لا نزرع الشوك

فيلم نحن لانزرع الشوك

شارك الفنان صلاح قابيل في فيلم نحن لانزرع الشوك في عام 1970، الفيلم من بطولة شادية ومحمود ياسين، قصة الفيلم للكاتب يوسف السباعي ومن إخراج حسين كمال.

 

دائرة الانتقام

فيلم دائرة الانتقام

الفيلم من إنتاج عام 1976 من تأليف سمير سيف وإخراج سمير سيف، شارك الفنان صلاح قابيل البطولة بجانب نور الشريف، شويكار، ميرفت امين، يوسف شعبان وإبراهيم خان.

 

ليلة القبض على فاطمة

فيلم ليلة القبض علي فاطمة

شارك الفنان صلاح قابيل في فيلم ليلة القبض على فاطمة عام 1984 بجانب فاتن حمامة  وشكري سرحان، الفيلم من إخراج هنري بركات.

 

غرام الأفاعي

 

فيلم غرام الافاعي

شارك إلى جانب الفنان صلاح قابيل في فيلم غرام الافاعي هشام عبد الحميد وصابرين ،الفيلم من إنتاج عام 1988 ومن  إخراج حسام الدين مصطفى.

 

العقرب

فيلم العقرب

فيلم من إنتاج عام 1990، واخراج عادل عوض ومن تأليف عصام عبد العزيز، شارك إلى جانب الفنان صلاح قابيل شريهان، كمال الشناوي، رجاء الجداوي ومحمد متولي.

 

وفاته وشائعة دفنه حيا:

توفي الفنان المصري القدير في 2 ديسمبر عام 1992، حينها سَرت شائعة ما زالت متداولة بين جيل التسعينات حتى الآن، مغزاها أنه دُفن حياً بسبب خطأ طبي وأنه استغاث بالمارة الذين لم يسعفوه ليموت داخل قبره، ونفى عمرو نجل الفنان الراحل هذه الشائعة في أكثر من حوار تلفزيوني وقال إن والده توفي في المُستشفى وجرى دفنه بعد عدة ساعات من الوفاة، وقال ابنه أيضاً إن الشائع هو وفاة والده بأزمة قلبية أو الإصابة بمرض السكري ليؤكد أنه تُوفي بنزيف في الدماغ.

صلاح قابيل بين القصرين نحن لا نزرع الشوك شادية ليلة القبض على فاطمة

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاة فارس الأغنية المصرية.. محطات في حياة محرم فؤاد

درة من مركز مجدي يعقوب : فخورة بوجود صرح طبي عالمي على أرض مصر

ياسمين راح تموت.. وائل عبد العزيز يتلقى تهديدا بالقتل|وبلاغ لمباحث الإنترنت

على البحر.. شاهد هشام ماجد في أحدث ظهور

بعد الحرب الكلامية مع ياسمين عبد العزيز... بوسي شلبي تتجه الي أسوان

تحذير جديد من رانيا يوسف حول سرقة الواتساب الخاص بها

داخل سيارتها.. إطلالة هادئة لـ سيرين عبد النور

نجوم الفن يقدمون التهاني لـ تامر حسني.. وردود أفعال كبيرة على فيلمه الجديد

ترشيحاتنا

قبلة هانكوك لمساعدته.. قرار عاجل من الحكومة البريطانية بشأن تسريب لقطات الفضيحة

وزير البترول يعتمد حركة تنقلات جديدة في القطاع.. أسماء ومناصب

لمدة 10 ساعات.. شركة القاهرة تعلن قطع المياه عن 4 مناطق بالعاصمة

وزير الصحة البريطاني الجديد: الأولوية هي تجاوز كورونا والعودة للحياة الطبيعية

هولندا ضد التشيك.. ديباي يقود هجوم الطواحين بدور الـ16 من يورو 2020

البيان الختامي لقمة بغداد: دعم مصر في أزمة السد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

الموقف النهائي لـ الأهلي من عرض العين لضم "ديانج"

شاب يعتدي بالضرب على فتاة في الشارع.. فيديو

ضحية مساعده.. تعرف على آخر كلمات مدرب سباحة النادي الأهلي قبل مقتله

رسميا.. برشلونة يعلن أول الراحلين في الميركاتو الصيفي

بعد تصديق الرئيس |5 مفاجآت يتنظرها الملايين أول يوليو المقبل

ابنة هبة قطب تعيد " خناقة المايوهات " للساحة : لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا

مقتل مدرب سباحة بالنادى الأهلى على يد مساعده .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ