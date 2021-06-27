الرئيس العراقي: نتطلع للاستفادة من الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب.. نواب: زيارة السيسي للعراق تعزز رسالة مصر السامية لنهضة العرب.. والبترول والعمران أبرز مجالات التعاون

برلماني : القمة الثلاثية تهدف لتأمين المنطقة العربية من أخطار الإرهاب

برلماني: خبرات وريادة مصر في مكافحة الإرهاب ستخدم في دحره بـ العراق

زعيم الأغلبية: زيارة الرئيس السيسي للعراق تعزز رسالة مصر السامية لنهضة العرب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا، جاء فيه أن الرئيس العراقى يؤكد عمق الروابط التي تجمع بين مصر والعراق والحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب الرئيس العراقي، عن تطلع بلاده إلى استفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

كما أعرب الرئيس العراقى عن تطلعه للاستفادة من الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن انجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج، مؤكدا أنه في عام 2022 سيتم اكمال الربط.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية إن حكومته بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتم إنجاز 85% من العمل في العراق، وفي عام 2022 سيتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن.

واعتبر الكاظمي إن وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا، لافتا إلى أنه تم إهدار مليارات الدولارات على الكهرباء حيث تم اكتشاف الكثير من المشاريع المتوقفة لأسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد

وحول هذه الزيارة أثني نواب البرلمان والشيوخ علي جهود الرئيس السيسي في المنطقة العربية من أجل مكافحة الإرهاب وتعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات، فضلا عن توحيد الصف العربي.

في البداية، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مصر تتحرك في سياساتها الخارجية والإقليمية بحكمة واتزان بصفتها راعية السلم والسلام الشريف، والحوار البناء، وحاملة مفاتيح جميع الملفات والأزمات العالقة، وبوابة العبور نحو (شرقٍ أوسط) يسوده الاستقرار والتنمية.

وأكد رشاد، في تصريحات له، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن في ظروف صعبة وتحديات معقدة وفي فترات زمنية قليلة للغاية من كسب ثقة واحترام العالم، وإعادة ريادة مصر وثقلها الاستراتيجي والسياسي على كافة المستويات، وجعلها محورًا هامًا في إقناع العالم بتبنى رؤى أكثر ايجابية لنشر السلام وإزالة الاحتقان والصراعات بالمجتمعات.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى الدور العظيم الذي تلعبه مصر لاعادة اللحمة والتقارب العربي وتهيئة المناخ العام لإحداث نهضة حقيقية والقضاء على جميع الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن سياسة مصر في هذا الملف نجحت بشكل كبير واستطاعت لم الشمل، بجانب استمرارها في رعاية وتبني جميع الأزمات العربية العالقة وفي القلب منها (فلسطين).

وأوضح رشاد، أن زيارة الرئيس اليوم للعراق في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ 30 عامًا يحمل الكثير من الدلالات؛ لعل أبرزها التأكيد على مبدأ مصر العام (مبدأ الإعمار) في تحركها الإقليمي، بجانب إبراز قوة مصر وثقلها الإقليمي، وحرصها على خلق حالة من الانتفاضة للشعوب العربية لمساندة ملوكها وحكامها لعمل تنمية حقيقية.

وأكد رشاد، أن العراق تمثل شريك استراتيجي قوي وأن نهضته وصحوته واستعادته حيويته ومقدراته ومقوماته الحيوية سياسهم بشكل كبير في إحداث نهضة تنموية مشتركة وتعزيز كافة أوجه التعاون الاقتصادي، موجهًا تحية شكر وتقدير للزعيم العربي الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقوم برسالة سامية تقوم على نشر السلام والأمان وإعمار الأرض.

وتابع:"في الوقت الذي يتواجد فيه رجالنا وأطقمنا الهندسية في غزة لتقديم رسالة وطنية ودينية مقدسة، تنطلق مصر صوب وجهة عربية جديدة (العراق) وعاقدة العزة على أن لا تهدأ مساعيها إلا بنهضة عربية شاملة تنعم فيه شعوبها بالأمن والاستقرار والعيش بحرية وكرامة".

ومن جانبه قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن زيارة الرئيس السيسي إلي العراق، زيارة غير متوقعة أثارت دهشة الجميع خاصة أنها أول زيارة لرئيس مصري بعد 30 عاما، معقبا " الريس بياخد خطوات جريئة ومدروسة في نفس الوقت وتتسم بالإيجايبية".

أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه من الطبع سيتم التعاون بمجال مكافحة الإرهاب وذلك بإعتبار مصر من الدول الرائدة في في هذا المجال وهذا ما أثبتته استقرار الأوضاع الأمنية المصرية بفضل جهود الأجهزة المعنية في هذه الشئون و أيضا مشروع تنمية وتعمير سيناء الذي كان الملاذ الآمن لهذه العناصر الخبيثة.

ولفت عضو لجنة الزراعة، أن هناك مجالات واسعة للتعاون المصري العراقي وأبرزها البترول والغاز حيث تمتلك العراق خطوط عديدة لهذه الموارد وتعد بمثابة ثروة طبيبعية كانت ولا زالت مطمع للدول الخبيثة الراغبة في تدمير العراق واستغلال خيراتها.

وتابع النائب حديثه، قائلا : تهدف القمة الثلاثية إلي توحيد صفوف العرب، كما يسعي الرئيس لتأمين الشرق الأوسط ويظهر ذلك من خلال تحالفاته الافريقية والعربية.

فيما قال النائب أبوسريع امام عضو مجلس الشيوخ، إن هناك علاقة وطيدة بين مصر والعراق وذلك من قديم الأزل، فهي تعد من الدول الصديقة لمصر، معقبا " ولذلك نسعي لمواصلة الجهود المشتركة بين الدولتين في تأمين المنطقة العربية من أخطار الإرهاب".

أضاف " امام" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إعادة بناء واعمار العراق من جديد أبرز أهداف القمة الثلاثية التي تجمعها مع مصر والأردن، لا سيما أن العراق حاليا تعاني من حالة من الركود المؤقتة والتي بالفعل تسعي القيادة السياسية إلي تغيير مختلف الأوضاع بها تغييرا جذريا وخاصة بالنسبة للمستوي الأمني.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن أهم المجالات الواجب التعاون فيها بين مصر والعراق، هو مجال التشييد العمراني، فالأخري تحتاج إلي استعادة شكل الحياة الطبيعية بها من مجتمعات عمرانية ومرافق عامة ومن ضمنها شبكة الطرق التي تعد أحد أهم أضلاع التنمية الاقتصادية.

واختتم النائب، نثمن خطوات الرئيس السيسي في الشأن العربي و مساندته للأشقاء العرب في منحهم القوة والدعم.