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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل النسكافيه بجميع أنواعه

طريقة عمل النسكافية
طريقة عمل النسكافية

النسكافيه من المشروبات المميزة للكثير من الأشخاص حول العالم، ولكل شخص نوعة المفضل من النسكافية، ويمكن تحضير النسكافية بالكثير من الطرق المختلفة فيمكن تقديمه ساخن أو بارد في الصيف 

وإليكم الطرق المختلفة لتحضير النسكافية في المنزل مثل المقاهي

طريقة عمل النسكافيه بالحليب السائل

مكونات النسكافية بالحليب السائل
 3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة
⅓ كوب ماء
1 - 1/2 كوب حليب
سكر حسب الرغبة

طريقة تحضير النسكافيه بالحليب
- ضع القهوة في ماكينة الإسبريسو الخاصة مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة (تختلف حسب نوع ماكينة صنع القهوة).
- إضافة الماء، قم برفع درجة الحرارة في حالة استخدام آلة صنع الإسبريسو على الموقد ، أو قم بتشغيلها إذا كنت تستخدم آلة إسبرسو كهربائية.
- أثناء تخمير القهوة ، ضعي الحليب في قدر صغير وشغلي الحرارة على حرارة متوسطة إلى عالية، - سخني الحليب ، وبمجرد أن يغلي ، قللي درجة الحرارة قليلاً لتحافظي على الغليان.
- صب القهوة في كوب طويل وسميك ، وفي تدفق لطيف ولكن سريع ، اسكب الحليب فيه، سيؤدي ذلك إلى تبريد خليط القهوة / الحليب ، وسيشكل طبقة من الرغوة أعلى الكوب، بعد ذلك ، أضف السكر للتحلية واستمتع بقهوتك مع الحليب
 

طريقة عمل النسكافيه المثلج

يعد النسكافية المثلج من المشروبات المنعشة في فصل الصيف، وتمد الجسم بالبروتين الذي يحتاجه، والكافيين الذي يساعد على التركيز .

مكونات النسكافية المثلج
1 ملعقة كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة التحضير
2 ملعقة كبيرة ماء ساخن
1 كوب حليب أو ماء بارد
1 ملعقة صغيرة سكر أو محلي من اختيارك 
مكعبات ثلج

طريقة تحضير النسكافيه المثلج

يُمزج الماء الساخن والقهوة في كوب طويل أو برطمان ؛ يقلب حتى تذوب القهوة.

املأ الزجاج بالثلج.

صب الحليب أو الماء البارد على الثلج ؛ يقلب للجمع. 

أضف السكر حسب الرغبة (اختياري).

 

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طريقة عمل النسكافيه بالمضرب

مكونات النسكافية بالمضرب

2 ملعقة من النسكافيه. 

2 ملعقة من السكر

1 ملعقة من الكاكاو

1 ملعقة من الماء 

نصف كوب من الحليب السائل

طريقة تحضير النسكافية بالمضرب

- يضاف السكر إلى كوب صغير، ثم يضاف النسكافيه وتحرك المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزجان مع بعضهما البعض. 

 - يضاف كمية الكاكاو إلى الإناء ويخلط مع باقي المقادير. 

 - ضعي ملعقة واحدة من الماء إلى الخليط السابق، ويخفق الخليط بواسطة المضرب الكهربائي أو اليدوي للحصول على سائل باللون البني . 

 - الاستمرار في خفق الخليط إلى أن يتحول إلى رغوة كثيفة وكبيرة، حيث سيتغير اللون بتدريج ليصل لدرجات البني الفاتح. 

 - يسكب خليط الرغوة إلى كوب التقديم. 

 - يوضع نصف كوب الحليب السائل في الغلاية، وتوضع على نار حتى يصل الحليب لدرجة الغليان.

- يسكب الحليب الساخن فوق الرغوة في كوب التقديم، تخلط الرغوة مع الحليب ليكتسب الحليب لون النسكافيه وتظهر فقاعات الرغوة في أعلى كوب التقديم.


طريقة عمل النسكافيه بالرغوة

مكونات النسكافية بالرغوة
كيس كابتشينو سريع التحضير
سكر
لبن

طريقة تحضير النسكافيه بالرغوة

اغلي 200 مل من الحليب في قدر صغير للحليب واتركيه حتى الغليان.
في غضون ذلك ، أفرغ كيس الكابتشينو الفوري في كوب التقديم.
بمجرد أن يغلي الحليب ، اتركه على نار خفيفة ، وخذ 2-3 ملاعق كبيرة من الحليب واسكبه في مسحوق الكابتشينو، سيبدأ في الفوران وسيتوقف في النهاية.
اخلطي الحليب مع البودرة بقوة ، فهذا سيحفز تكوين الرغوة عند إضافة الحليب المتبقي.
الآن صب الحليب الساخن من مسافة قصيرة فوق الكوب.
أضف السكر حسب الرغبة ثم يقدم.
 

النسكافية طريقة عمل النسكافية بالحليب السائل طريقة عمل النسكافية المثلج طريقة عمل النسكافية بالمضرب طريقة عمل النسكافية بالرغوة

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