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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: زيارة الرئيس السيسي للعراق تسهم في فتح أفاق استثمارية جديدة

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب

قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق تعد أبرز الخطوات الجريئة التي قام بها خلال الأونة الأخيرة فيما يخص تأمين المنطقة العربية وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات.

أكدت " عجمي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الزيارة ستفتح مزيد من الأفاق التنموية الاستثمارية بين البلدين، فكل من الدولتين تمتلكان العديد من الثروات الطبيعية التي يمكن إستغلالها في دعم المنظومة الإقتصادية ومن ثم يمكن تحقيق المصالح المشتركة المنشودة.

 

ولفتت عضو لجنة الخارجية، إلي أن التعاون في القضاء علي الإرهاب في العراق من متطلبات الوقت الحالي، مشيرا إلي أن خبرة الدولة المصرية في هذا الملف ستمكنها من معاونة الشعب العراقي في الحصول علي آمنه واستقراره.

 

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وكانت قد عرضت فضائية اكسترا نيوز" خبرا عاجلا، جاء فيه أن الرئيس العراقى يؤكد عمق الروابط التي تجمع بين مصر والعراق والحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

 

وأعرب الرئيس العراقي، عن تطلع بلاده إلى استفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

 

كما أعرب الرئيس العراقى عن تطلعه للاستفادة من الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن انجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج، مؤكدا أنه في عام 2022 سيتم اكمال الربط.

 

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية إن حكومته بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتم إنجاز 85% من العمل في العراق، وفي عام 2022 سيتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن.

واعتبر الكاظمي أن وضع الكهرباء في العراق غير مرضي والمشكلة معقدة جدا، لافتا إلى أنه تم إهدار مليارات الدولارات على الكهرباء حيث تم اكتشاف الكثير من المشاريع المتوقفة لأسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد.

العراق الإرهاب الثروات الطبيعية الرئيس العراقي مكافحة الارهاب

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