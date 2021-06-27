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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو لجنة الدفاع: القوات المسلحة تبذل الغالي والنفيس للحفاظ على الأمن القومي

النائب خالد خلف الله
النائب خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

أكد النائب خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن القوات المسلحة درع الوطن وسيفه قامت بدور وطني كبير في ثورة 30 يونيو دفاعا عن الوطن ومقدراته واستطاعت أن تقود البلاد إلى بر الامان بعد محاولات اختطافها من قوى الظلام والشر، موجهاً التحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يخوض معارك دفاعا عن استقرار الوطن في ذكري  ثورة 30 يونيو.

 

وأضاف خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ذكري 30 يونيو تعيد إحياء الأمل في بناء دولة حديثة عصرية وترسخ لقيم المواطنة وتعمل على تجديد العهد بين أفراد الشعب المصري وقيادته الحكيمة في سبيل رفعة الوطن.

 

وتابع خلف الله، أن لجنة الدفاع والأمن القومي تتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي تبذل الغالي والنفيس وتزود بدمائها الزكية في الدفاع عن الأمن القومي المصري وتحافظ على العرض والأرض وتقوم بعملية بناء شاملة بآليات واستراتيجيات علي كافة المحاور والمناطق.

 

وتابع خلف الله، أن العالم سيتوقف كثيرا أمام ثورة 30 يونيو ودور القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن.

ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو القوات المسلحة الامن القومى المصرى المواطنة

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