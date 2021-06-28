عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء.. الإفتاء تجيب

حكم بيع الدقيق المدعم
حكم بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم بيع الدقيق المدعم من المخابز في السوق السوداء؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن الدقيق المدعم إنما قامت الدولة بتدعيمه من أجل أن يصل مخبوزًا إلى شرائح من المجتمع تعاني من شظف العيش، وضيق الرزق، وقلة موارد الرزق، وهو مع ما فيه من ترفق بأصحاب الحوائج وتلطف بحالهم الضيقة؛ هو واجب الدولة تجاههم، وطريقة من طرق رفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي: صورة الخبز المدعم.

ما حكم الشرع في إقامة الأخ مع أخيه المتزوج؟ .. الإفتاء تجيب

هل يجوز لسيدة أنجبت طفلين أن تأخذ مانعا للحمل؟ الإفتاء تجيب

وأضافت دار الإفتاء المصرية أن بيع أصحاب المخابز لهذا الدقيق المدعم معناه الحيلولة بين مستحقي الدعم وبينه، فيئول الحال أن يكون فعلُهم هذا اعتداءً على أموال الناس –كافَّة- الداخلين في هذه الشرائح، وفي ذلك ظلم بيِّن، وعدوان على حقوق الناس، وأكل لها بالباطل، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.


وأشارت دار الإفتاء إلى أن بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء حرام شرعًا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء والمحاويج الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده، لا إلى مَن ينتهبه ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


وتابعت دار الإفتاء إن بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء مُحَرَّمٌ مِن جهة أخرى، ألا وهي مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

الإفتاء بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء فتاوي وأحكام حكم بيع الدقيق المدعم من المخابز في السوق السوداء حكم بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء

موضوعات متعلقة

ما حكم الشرع في إقامة الأخ مع أخيه المتزوج؟ .. الإفتاء تجيب

هل يجوز الصلاة جالسة لوجود آلام في الظهر بسبب الحمل؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز لسيدة أنجبت طفلين أن تأخذ مانعا للحمل؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة يوضح أمهات القواعد الخمس في الفكر الإسلامي

حكم البعد عن أقاربي بسبب الأذى .. الإفتاء تجيب

هل تجوز زيارة الأقارب من دون علم الوالد؟ الإفتاء تجيب

علي جمعة: الإفساد بين الناس أعظم من الكبائر

هل من حق الزوج محاسبة زوجته عن تقصيرها في العبادات؟ جمعة يجيب

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تعلن التبرع بـ 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى دولة

تجاهلت علامة غريبة على أظافرها.. سيدة تفاجئ بإصابتها بنوع نادر من السرطان

بعد التعادل مع الإكوادور .. الترتيب النهائي لمجموعة البرازيل بـ كوبا أمريكا

تعرف على حكام مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز

هل يقام نهائي أبطال أفريقيا بحضور جماهيري؟ .. سفير مصر بالمغرب يرد

مصر تدين استهداف محطة صلاح الدين لانتاج الكهرباء في العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

مياه القاهرة تعلن قطع المياه عن أربعة مناطق بالقاهرة.. الثلاثاء

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ