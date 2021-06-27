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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ناقشت عدد من طلبات الاحاطة.. صحة النواب تفتح ملف مستشفي بني مزار

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب احاطة مقدم من النائب مصطفى خالد فتح الباب، بشأن تغير الإسناد من الشركة المنفذة لمستشفى بني مزار العام، والمطالبة بسرعة الانتهاء من المستشفي.

 

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه سيتم الانتهاء من مستشفي بني مزار العام، خاصة في ضوء الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، متابعا: "التأمين الصحي الشامل سيدخل محافظة المنيا في المرحلة المقبلة في 2023".

 

واستكمل ضاحي: "خصصنا 283 مليون جنيه للمجمع الطبي للتأمين الصحي في بني مزار، وهناك حرص علي أن تكون المستشفيات مهيئة لتطبيق التأمين الصحي الشامل"، وأوصت اللجنة بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن الأعمال التي تتم في مستشفي بني مزار العام.

 

كما ناقشت اللجنة، طلب احاطة من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن عدم وجود مستشفى مركزي بمركز وادي النطرون، وكذا سرعة الانتهاء من مبنى الباطنة بمستشفى أبو المطامير، وعدم وجود قسم للحروق بها، والانتهاء من مبنى التأمين الصحي، وعدم وجود استشاري كلى وأورام وغدد بعيادة التأمين الصحي.

 

كما ناقشت اللجنة طلب احاطة من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل مستشفى ملوي العام الجديدة والتي تعمل حالياً كعزل كورونا والتي تم الموافقة على ضمها لأمانة المجالس الطبية المتخصصة.

 

وقال ممثل وزارة الصحة، إن المستشفي تكلف تطويرها بالفعل 250 مليون جنيه، وصدر قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية مستشفي ملوي العام الجديدة لأمانة المجالس المتخصصة، اعتبارا من أول يوليو، وستعمل المستشفي وتستقبل المرضي.

طلب احاطة مستشفى بني مزار العا غلق المجمع الطبي للتأمين الصحي ببني مزار التامين الصحي الشامل محافظة المنيا

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