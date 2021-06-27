الأمن يكشف هوية طفل عثر على جثمانه بنهر النيل بالوراق

جثمان طفل مجهول الهوية

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثمان طفل مجهول الهوية بنهر النيل أمام محطة مياه الوراق بالجيزة.

وفى وقت لاحق تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً صورة للطفل المتوفى كونه متغيب عن المنزل ومرفق أرقام هواتف "محددة" للتواصل مع أهليته ، ولقد أمكن التواصل مع والدة الطفل وبإستدعائها تعرفت على جثمان الطفل ، وأقرت بعدم عثورها على نجلها عقب عودتها من عملها ، ونظراً لوجود خلافات زوجية مع زوجها إعتقدت قيامه بأخذ نجلها دون علمها ، وعليه قامت بإتهامه ونشر صورته على مواقع التواصل الإجتماعى .

كما أضافت إعتياد نجلها على اللهو والنزول لمياه نهر النيل صحبة والده ، ولم تتهم أحداً أو تشتبه فى ذلك جنائياً ، وبإستدعاء زوجها أيد ما جاء بأقوالها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.