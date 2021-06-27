وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع حمدوك التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: "تحدث الوزير أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني حمدوك اليوم لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي".

وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجددت الوزارة الأمريكية التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

كما ناقش الطرفان مبادرة رئيس الوزراء الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية، ودمج القوى الأخرى فيه كجيش محترف يوفر العدالة والمساءلة.

وكان بلينكن تحدث مع حمدوك قبل حوالي شهر بشأن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وتعزيز الإصلاحات السياسية.