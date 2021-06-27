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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جديدة.. ياسمين صبرى تتألق فى أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

القمر وصل - وحشتينا - الصوره تجننن

وعادة ما تتصدر النجمة ياسمين صبري، تريند مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مستمر خاصة منذ زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فتصبح كل صورة لها تنتشر بشكل سريع خاصة وأنها تحرص على مشاركة جمهورها صورها بشكل مستمر، تارة في الطائرة وتارة على اليخت وسط البحر وتارة أخرى بمكان فاخر بإحدى الدول الأوروبية.

 

وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

 

خناقة جورجينا وياسمين صبري

 

ومنذ أيام، كانت خناقة ياسمين صبري و جورجينا حديث مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ادعى حساب وهمي مزور لـ جوروجينا هجوماً على ياسمين، وتم نشر آخر صورة لجورجينا نشرتها على حسابها على انستجرام الحقيقي، وتم نشرها على حساب مزور على فيسبوك ومكتوب عليها جملة موجهة لـ ياسمين صبري وهي: " كوني نفسك وليس أنا". 

 

وبعد ساعات من هذه الصورة والتعليق المزور، جاء رد وهمي من صفحة باسم ياسمين صبري على فيسبوك، تعلق فيها على صورة جوروجينا ورسالتها الوهمية، ليرد الحساب الوهمي باسم ياسمين صبري: " أنا لا أنافس أحداً".

 

و يبدو من الوهلة الأولى أنها أزمة حقيقية بين النجمة ياسمين صبري وجورجينا، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك حيث كانت تلك الصفحات وهمية مزورة ولا علاقة للنجمتان بها، بل كانت معركة وهمية اختلقها بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لاشعال الأزمة بينهما، وتفاعلاً مع التريند.

 

كانت أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري رجل الاعمال احمد ابو هشيمة احمد ابو هشيمة كريستيانو رونالدو

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