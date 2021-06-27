ترامب يتهم جنرالات في أمريكا بالاهتمام بنظرية العرق عن قتال الأعداء

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما وصفه بـ “الجنرالات اليقظين” في الولايات المتحدة، منتقدًا تبنيهم لنظرية العرق الحرجة.

وخلال خطاب كأول تجمع حاشد له منذ تركه منصبه في ويلينجتون، أوهايو، ادعى الرئيس السابق أن "إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أصدرت قواعد جديدة تدفع نظرية العرق الملتوية إلى جيشنا'.

وأضاف ترامب: “إن جنرالاتنا وأميرالاتنا يركزون الآن على هذا الهراء أكثر من تركيزهم على أعدائنا، هل ترى هؤلاء الجنرالات مؤخرًا على شاشات التلفزيون؟ لقد استيقظوا”.

ومضى يقول إن الجيش الأمريكي “لن يكون قادرًا على القتال وغير قادر على تلقي الأوامر”، في إشارة إلى خلاف محتمل بين جندي أمريكي و“جنرال مستيقظ”.

وقال الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون: “هذا الجندي سيقول للجنرال، لا تتحدث معي أبدًا بهذه الطريقة، أيها الجنرال - سأركل مؤخرتك، هذا هو جيشنا، هذا هو المكان الذي نذهب إليه، استيقظ”. مضيفا أننا “نحتاج إلى كونجرس جمهوري لحظر نظرية العرق النقدية”.





وتحدث ترامب بعد أيام قليلة من رد الجنرال مايك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاجون، على انتقادات الحزب الجمهوري بشأن الاقتراحات بأن الجيش الأمريكي أصبح على صواب سياسيًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بالعرق.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمسألة نظرية العرق الحرجة، قائلا “يتعين على الكثير منا أن يصبح أكثر ذكاءً فيما يتعلق بأي نظرية، وأنه يريد فهم الغضب الأبيض”.

وقال ميلي “ما الذي دفع الآلاف من الناس للاعتداء على هذا المبنى ومحاولة قلب دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، ما سبب ذلك؟ أريد معرفة ذلك”.

وكان الجنرال يشير على ما يبدو إلى التطورات في واشنطن في 6 يناير، عندما حاصر العشرات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول احتجاجًا على إقرار المشرعين بنتائج انتخابات 2020 في عدة ولايات ادعى الرئيس دونالد ترامب أنها غير قانونية.

أما بالنسبة لنظرية العرق النقدي (CRT) ، فهي تقوم على فرضية أن العرق ليس سمة طبيعية وذات أساس بيولوجي، ولكنه فئة مبنية اجتماعياً تستخدم لقمع واستغلال الأشخاص الملونين.

ووفقًا لـ النظرية، فإن القانون والمؤسسات القانونية في الولايات المتحدة “عنصرية بطبيعتها” وتعمل على خلق والحفاظ على عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين البيض وغير البيض ، وعلى الأخص الأمريكيون الأفارقة.