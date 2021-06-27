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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يصدر أول حكم إعدام بمادة الجرائم ضد الإنسانية

صدى البلد

أصدر القضاء السوداني، اليوم الأحد، أول حكم إعدام تحت المادة رقم 186 من القانون الجنائي للدولة، والتي تتعلق بما يسمى "الجرائم ضد الإنسانية".

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أصدرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمباني معهد العلوم القضائية برئاسة قاضي محكمة الاستئناف، الصادق أبكر، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن المدعو، أشرف الطيب عبد المطلب، المعروف بـ"أبجيقة".

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وأضافت الوكالة أن أبجيقة كان متعاقدا مع جهاز الأمن، مقابل عشرة آلاف جنيه سوداني شهرياً.

وأدين عبد المطلب بتهمة قتل المواطن الآخر المدعو، حسن محمد عمر، من خلال إصابته بطلقة نارية في العنق خلال موكب 25 ديسمبر 2018، ما أودى بروح الجريح في 12 يناير 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكم صدر تحت المادتين 186 و130 (القتل العمد).

بينما قال مصدر قانوني للوكالة إن هذا هو أول حكم ينفذه القضاء السوداني بالمادة الـ186.

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