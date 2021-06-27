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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا غانم وبناتها وسر الهجوم عليهن بسبب صورتهن في ملهى ليلي

علا غانم وبناتها
علا غانم وبناتها

تصدرت الفنانة  علا غانم مؤشرات البحث على جوجل ، بعد حلقتها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة ON E، وتحدثت خلال الحلقة عن سفرها لأمريكا وابتعادها عن التمثيل، وبكت خلال ذكرها تلك الجزئية وطالبت لميس الحديدي بوقف التصوير.

 

 

وكانت علا غانم قد احتفلت بحفل زفاف ابنتها كاميليا، على أحد رجال الأعمال بمدينة الإسكندرية ، حيث عادت إلى مصر بعد فترة طويلة .

 

ويكشف صدى البلد عن أبرز موقف تعرضت خلاله علا غانم للانتقادات مع بناتها :

 

علقت الفنانة علا غانم على الحملة التي تعرضت لها بسبب صورتها مع ابنتيها في ملهى ليلي، قائلة: "دي ناس فاضية، وهاعمل ليهم إيه اللي شايف حاجة يعملها".

 

وأضافت غانم، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "فحص شامل"، المذاع على فضائية "الحياة": "منتقدو صوري مع بناتي في ملهى ليلي مرضى، ولا يشغلني تعليقاتهم، ومعنديش حاجة أتكسف منها، ولا يشغل بالي سوى أسرتي ومستقبل بناتي وحياتي.. أنا ست محترمة وحرة ومحدش له كلمة عليا، وبناتي زي الفل، أومال لو كنت مع رجالة كانوا هيعملوا إيه".

 

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رسائل غير مباشرة.. هكذا عبر الجمهور عن افتقاده لـ علا غانم

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أبرز تصريحات علا غانم لـ «كلمة أخيرة»: أتمنى الرقابة تحذف مشاهد أحاسيس .. وهذا عمري الحقيقي وحقيقة خناقتي مع أيتن عامر

ومن أبرز تصريحات علا غانم في حلقة أمس مع لميس الحديدي.

 

١- أخدت قرارا ترك التمثيل لأني قلت لنفسي البنات بتكبر وخلصوا جامعة وأكيد محتاجين لي.

 

 

٢- لم أكن اتخيل أن فيديو مصفف الشعر سينتشر بهذه السرعة، ووافقت على نشره حينما طلب مني، ولكن ردود الأفعال فاجأتني، ووجدت مكالمات من أصدقائي في الوسط الفني.

 

 

٣-  قدمت الكثير من الأعمال في وقت قصير لأكفي متطلبات بناتي، ووافقت على أعمال لم أكن مقتنعة بها وندمت عليها مثل  فيلم "أحاسيس" ولا أحب أن أراه واتضايق منه، والآن لست مجبرة على فعل هذا ولدي عملي الخاص.

 

 

٤- دخلت التمثيل بالصدفة، فأثناء مروري من أمام المعهد دخلت لأعرف هل أستطيع أن أمثل أم لا، فقبلوني.

 

 

5- بكيت كثيرا عند عودتي من أمريكا عام ٢٠١٦، بسبب بعدي عن أولادي، ووعدتهن بأنني لن أبتعد عنهن مرة أخرى.

 

جلسة تصوير

وخضعت الفنانة علا غانم لجلسة تصوير جديدة بعد عودتها من أمريكا وظهرت فيها بإطلالة سوداء أظهرت جمالها. حصل “صدى البلد” على صور الجلسة الخاصة للمصور محمد الكشكي بمجلة نصف الدنيا برئاسة مروة الطوبجى بعد عودتها من أمريكا

 

على الجانب الآخر، كشف صدى البلد أن علا غانم جاءت من أمريكا لتحتفل بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

 

وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت علا غانم مع أحد مصففي الشعر الذي نشر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى" حيث كانت قد سافرت إلي أمريكا للبقاء مع عائلتها هناك".

علا غانم الفنانة علا غانم علا غانم وبناتها مؤشرات البحث على جوجل الإعلامية لميس الحديدي

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