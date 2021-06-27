علاء عابد: توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة بخصوص ملف الحماية الاجتماعية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة بشأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وإعلاء شأن المواطن، وخير دليل على ذلك مبادرة "حياة كريمة" التى تحولت لمشروع قومى سيغير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، ولهذا فإن المواطن يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.

موازنة وزارة النقل للعام الجديد

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن موازنة وزارة النقل للعام الجديد بها تقريبا من 1.8 مليار إلى 2 مليار جنيه تحت بند تعويضات المضارين، وهذا ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بصرف التعويضات وسهولة إجراءات الصرف وسرعة الإجراءات، ولهذا فإن المواطن وملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد نقلة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اليوم ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد بدران البعلى، بشأن طرد الأهالي من المساكن الإدارية والمساكن الخاصة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والكائنة بجوار محطة سكة حديد مدينة القصاصين الجديدة دون صرف تعويضات مناسبة أو توفير سكن بديل لهم.

وفي سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عُشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وأكد رئيس اللجنة ان مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسارات التشريعية العقابية .. لافتا الى ان المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام ٢٠١٤ حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.